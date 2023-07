Operato al braccio e dimesso Adam Fitzgerald

DIMESSO FITZGERALD Con un post ieri sera sui propri canali social, Adam Fitzgerald ha annunciato di essere stato dimesso dall'ospedale e di aver fatto ritorno a casa. Il giovane pilota del team italiano RPM Motorsport era rimasto coinvolto nel tragico incidente di Spa nella gara conclusiva della Formula Regional European by Alpine in cui aveva perso la vita Dilano Van't Hoff. Dopo il riserbo iniziale fino alle esequie di Van't Hoff, pilota e team hanno comunicato il reale quadro di salute di Adam che ora si avvia ad un lento periodo di recupero.

An update from Adam Fitzgerald on his recovery after the accident at Spa-Francorchamps #F3 pic.twitter.com/KTZ9RODWPF — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) July 18, 2023

ANNATA NERA Fitzgerald ha confermato l'operazione al braccio destro e l'utilizzo di un tutore per la schiena che lo accompagnerà per il prossimo periodo. Dopo quasi due settimane in ospedale l'irlandese sarà ora costretto ad un periodo di riposo per sistemare la schiena che era già stata messa a dura prova in un salto su un cordolo di Imola due mesi fa. Stagione davvero complessa per il pilota di RPM che si trova a fronteggiare il secondo - grave - infortunio consecutivo in una sola annata.

Pubblicato da Marco Borgo, 19/07/2023