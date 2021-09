PRIMO CENTRO LAMBORGHINI E' arrivata nel quarto round stagionale del GT World Challenge Europe, endurance cup, la prima vittoria Lamborghini della stagione. Dopo tre pole position in quattro round, nella 3 ore del Nurburgring è arrivata la prima affermazione del trio dell'FFF Racing composto da Mirko Bortolotti, Marco Mapelli e Andrea Caldarelli. In Germania sono riprese le ostilità a poche settimane dalla 24 ore di Spa che aveva visto trionfare la Ferrari di Alessandro Pierguidi. I tre hanno comandato il penultimo round stagionale vincendo con un margine tuttavia risicatissimo sulla Mercedes AMG del team AKKA.

MARCIELLO A PODIO Seconda posizione quindi per l'equipaggio composto da Raffaele Marciello, Jules Gounon e Felipe Fraga. Come per i battistrada, i due inseguitori hanno mantenuto la posizione fin dal via non riuscendo però ad attaccare i rivali. Gradino basso del podio per una seconda Mercedes, quella del team del pilota Wolfgang Haupt, affidata a Maro Engel, Luca Stolz e Nico Bastian. Dietro alle due vetture tedesche hanno finito altre due Lamborghini, con il team tedesco di Emil Frey che ha messo a segno una bella prestazione sfiorando il podio.

ALTOE' SU GHIOTTO Sulle due vetture del team d'oltralpe hanno gareggiato rispettivamente Giacomo Altoé e Luca Ghiotto, quest'utimo alla prima gara nella serie GT3. Finale al fotofinish per le due vetture mentre più staccata ha concluso la prima Audi R8 con Dries Vanthoor e Charles Weerts - affiancati in questa occasione da Robin Frijns - che si sono laureati con due tappe d'anticipo campioni della classifica combinata tra serie sprint ed endurance. Team Frey in evidenza con la vittoria maturata nella parte finale della corsa nella classe 'Silver Cup' di Alex Fontana, Rolf Ineichen e Ricardo Feller, secondo successo dopo quello della gara inaugurale di Monza. Sempre Lamborghini davanti a tutti in classe Pro-Am con l'FFF Racing che agguanta la vittoria con Phil Keen, Stefano Costantini e Hiroshi Hamaguchi.

3h Nurburgring, Gara (top 20)

Pos Classe Equipaggio Auto/Team Gap 1 Pro Bortolotti/Mapelli/Caldarelli Lamborghini Huracan Team FFF 87 giri 2 Pro Marciello/Fraga/Gounon Mercedes AMG Team AKKA 1.228 3 Pro Engel/Stolz/Bastian Mercedes AMG Team Haupt 7.847 4 Pro Siedler/Altoé/Costa Lamborghini Huracan Team Frey 13.240 5 Pro Lappalainen/Ghiotto/Rougier Lamborghini Huracan Team Frey 13.472 6 Pro Vanthoor/Weerts/Frijns Audi R8 Team WRT 18.939 7 Pro Pierguidi/Ledogar/Nielsen Ferrari 488 Team Iron Lynx 20.827 8 Silver Fontana/Ineichen/Feller Lamborghini Huracan Team Frey 21.371 9 Silver Marschall/Hofer/Aka Audi R8 Team Attempto 31.142 10 Silver Tunjio/Petit/Dienst Mercedes AMG Team Toksport 32.683 11 Pro Drudi/Scholl/Mies Audi R8 Team Attempto 34.412 12 Pro Yelloly/Pittard/Dennis BMW M6 Team Walkenhorst 35.743 13 Silver Pull/Hall/Goethe Audi R8 Team WRT 36.000 14 Silver Beretta/Assenheimer/Haupt Mercedes AMG Team Haupt 39.748 15 Pro Catsburg/Tomczyk/Neubauer BMW M6 Team Walkenhorst 40.520 16 Silver Tomita/Eriksen/Bird Audi R8 Team WRT 1 giro 17 Silver Per.Companq/Sanchez/Breukers Mercedes AMG Team MadPanda 1 giro 18 Pro Winkelhock/Hitchinson/Vervisch Audi R8 Team Sainteloc 1 giro 19 Silver Mettler/Love/Born Mercedes AMG Team SPS 1 giro 20 Silver MacDowall/Kjaergaard/Hasse Clot Aston Martin Vantage Team Garage59 1 giro