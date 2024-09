Nashville, Gara: Herta vince la prima su ovale ma Palou è tri-campione

Niente da fare per Will Power, rallentato subito da problemi alla cintura

PALOU CAMPIONE Pur non brillando troppo nell'ultimo round dell'Indycar series sul circuito di Nashville, Alex Palou si è laureato campione per la terza volta dell'Indycar Series, la seconda consecutiva. Lo spagnolo, che tanto aveva fatto parlare di sé dopo la rottura del contratto con McLaren, ha dimostrato di essersi legato a doppio filo con il team di Chip Ganassi che gli ha permesso di vincere tre titoli in appena quattro stagioni nella serie d'oltreoceano.

SFORTUNA POWER A spianare la strada allo spagnolo che godeva di un cospiscuo vantaggio fatto da pochi acuti ma tanti piazzamenti, è stata la sfortuna che si è accanita subito sul rivale Will Power, costretto a perdere cinque giri ai box per una cintura che si era slacciata. Ad aggiungere pepe alla sfida era stato il risultato della qualifica che vedeva Power quarto al via e Palou ventiquattresimo. Quest'ultimo è rimasto fuori dai guai e ha concluso in undicesima posizione mettendo le mani sul titolo mentre in casa Penske hanno alzato bandiera bianca a otto giri dalla fine.

BENE HERTA E O'WARD A contendersi la vittoria sono stati sul finale Pato O'Ward, sempre al top ma ancora ad inseguire in classifica, e Colton Herta. Quest'ultimo è riuscito a far lavorare meglio la strategia che gli ha permesso di scavalcare con decisione il leader a pochi giri dalla fine per cogliere il primo successo su ovale. Terzo e quarto Josef Newgarden e Kyle Kirkwood che partivano in ordine inverso dalla prima fila. La gara è trascorsa senza troppi scossoni e le uniche uscite sono state i contatti contro le barriere di Katherine Legge, Marcus Ericsson e Felix Rosenqvist.

Nashville, Gara

1. Colton Herta - Andretti Global- 206 giri

2. Pato O’Ward - Schmidt/McLaren - 1.811

3. Josef Newgarden - Team Penske - 1.961

4. Kyle Kirkwood - Andretti Global - 4.718

5. Scott McLaughlin - Team Penske - 7.784

6. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 9.234

7. Marcus Armstrong - Chip Ganassi Racing - 14.387

8. Linus Lundqvist - Chip Ganassi Racing - 14.852

9. David Malukas - Meyer Shank Racing - 15.273

10. Conor Daly - Juncos Racing - 1 giro

11. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 1 giro

12. Rinus VeeKay - Ed Carpenter Racing - 1 giro

13. Jack Harvey - Dale Coyne Racing - 1 giro

14. Christian Rasmussen - Ed Carpenter Racing - 1 giro

15. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 1 giro

16. Romain Grosjean - Juncos Racing - 2 giri

17. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 2 giri

18. Nolan Siegel - Dale Coyne Racing - 2 giri

19. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 2 giri

20. Sting Ray Robb - AJ Foyt Racing - 2 giri

21. Pietro Fittipaldi - Rahal/Lettermann/Lanigan - 2 giri

22. Kyffin Simpson - Chip Ganassi Racing - 4 giri

23. Graham Rahal - Rahal/Lettermann/Lanigan - 4 giri

Ritirati

198° giro - Will Power - Team Penske

137° giro - Marcus Ericsson - Andretti Global

85° giro - Katherine Legge - Dale Coyne Racing

55° giro - Felix Rosenqvist - Meyer Shank Racing

Pubblicato da Marco Borgo, 16/09/2024