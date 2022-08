Nashville, Gara: Dixon secondo successo

DIXON VICINO ALLA VETTA Secondo successo stagionale nelle strade di Nashville per Scott Dixon. Il veterano di casa Ganassi è emerso nel finale del 'Music City GP', nella città del Tennessee, ricucendo sul leader della classifica generale Will Power ad una manciata di gare dal termine della stagione. Il neo zelandese è riuscito a tenersi fuori dai guai nonostante partisse molto arretrato, in una gara molto vivace contraddistinta da toccate e neutralizzazioni. La corsa era inoltre partita in ritardo a causa delle condizioni avverse nelle immediate vicinanze della città che hanno costretto gli organizzatori ad evacuare il pubblico.

MCLAUGHLIN INCISIVO Secondo posto finale per l'alfiere di casa Penske, Scott McLaughlin, con tentativo di finale al fotofinish. Il connazionale di Dixon aveva siglato la pole position e scattava con al suo fianco nientemeno che Romain Grosjean. Molto competitivo il francese finché in un tentativo di attacco si è trovato all'esterno ed è stato stretto contro le barriere. Ci ha provato anche Alex Palou, al centro della disputa contrattuale con il proprio team, a gettare acqua sul fuoco con un successo. Ma lo spagnolo dopo essere anche stato al comando della corsa ha visto il traguardo in terza posizione.

MOLTI CONTATTI Nell'angusto - a tratti - circuito cittadino della città della musica americana, i contatti e le toccate sfociate in incidenti che hanno neutralizzato la corsa sono stati diversi. Gara compromessa, oltre che per Grosjean, anche per Patricio O'Ward, Graham Rahal, Takuma Sato e Jimmie Johnson. Una toccata contro le protezioni l'ha data anche Colton Herta, ormai pilota di riferimento per Andretti nonostante Alexander Rossi, finitogli davanti, sia ormai un pilota McLaren. Testacoda anche per Helio Castroneves. Si è rivista a Nashville anche Simona De Silvestro, al rientro con il team Paretta Autosport.

Nashville, Gara

1 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 80 giri 2 Scott McLaughlin Team Penske 0.1067 3 Alex Palou Chip Ganassi Racing 0.6100 4 Alexander Rossi Andretti Autosport 0.9412 5 Colton Herta Andretti Autosport 13.942 6 Josef Newgarden Team Penske 21.828 7 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP 28.426 8 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 32.724 9 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 41.560 10 Simon Pagenaud Meyer Shank Racing 44.000 11 Will Power Team Penske 67.843 12 Rinus Veekay Ed Carpenter Racing 1 giro 13 Helio Castroneves Meyer Shank Racing 1 giro 14 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 4 giri 15 Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 4 giri 16 Romain Grosjean Andretti Autosport 5 giri 17 Conor Daly Ed Carpenter Racing 6 giri 18 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing 8 giri 19 David Malukas Dale Coyne Racing 17 giri 20 Kyle Kirkwood A.J. Foyt Enterprises 17 giri 21 Takuma Sato Dale Coyne Racing 48 giri 22 Devlin DeFrancesco Andretti Autosport 48 giri 23 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 51 giri 24 Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 55 giri 25 Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises 55 giri 26 Simona de Silvestro Paretta Autosport 55 giri

Pubblicato da Marco Borgo, 08/08/2022