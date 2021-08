SECONDA VITTORIA DI ERICSSON L'Indycar series è ritornata in pista con il nuovo appuntamento di Nashville che fa il suo ingresso in calendario. Nella nottata italiana la gara che si è disputata sulla pista cittadina del Tennessee ha incoronato vincitore Marcus Ericsson. Lo svedese centra così il secondo successo stagionale quest'anno sopravvivendo ad una gara ad eliminazione. Nonostante una forte tamponata a Sebastien bourdais nelle prime fasi di gara che lo aveva quasi fatto volare, il pilota di Ganassi ha tagliato per primo il traguardo.

DIXON SECONDO Buona seconda posizione per il campione in carica Scott Dixon che ricuce punti sul giovane capoclassifica Alex Palou. Lo spagnolo ha visto il traguardo solamente in settima posizione. Sul podio anche James Hinchcliffe, primo dei piloti di casa Andretti davanti a Ryan Hunter-Reay. A seguire Graham Rahal e Ed Jones, tenutisi lontano dai guai. Tra i primi dieci anche Felix Rosenqvist, Helio Castroneves e Josef Newgarden.

DISCOLO POWER Ancora una volta Will Power è incappato in errori grossolani coinvolgendo altri piloti. Al giro 33 l'australiano si è buttato all'interno in staccata di Simon Pagenaud in una delle curve più strette. Il francese è finito a muro coinvolgendo le 11 vetture sopraggiungenti. Stessa manovra una ventina di giri più tardi ha messo fuori gioco l'altro compagno di box, Scott McLaughlin. Manovra simile anche tra Pato O' Ward e Alexander Rossi, con i due che hanno ripreso senza conseguenze. La gara incisiva del poleman Colton Herta, invece, è finita contro le barriere a poche tornate dalla bandiera a scacchi provocando l'ultima delle nove caution totali.

Nashville, Gara