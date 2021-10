L'italiano è alla prima esperienza oltreoceano dopo due stagioni in Formula 3

OCCHI AGLI USA Sembra guardare agli Stati Uniti Matteo Nannini per il proseguo della propria carriera agonistica. Il 18enne italo-argentino scenderà in pista questo fine settimana sul celebre circuito di Indianapolis partecipando al Chris Griffis Memorial Open Test, sessione riservata alle tre categorie minori dell'Indycar: USF2000, e Indy Pro 2000 e - appunto - Indy Lights. Nannini salirà quindi per la prima volta su una monoposto della serie B della massima categoria nord-americana provando con il team Juncos Racing sul circuito stradale all'interno del celebre ovale.

NIPOTE DI ALESSANDRO NANNINI Matteo è il nipote dell'ex pilota di Formula 1 Alessandro Nannini, attivo nella massima categoria tra gli anni '80 e '90 e poi stella del DTM. Prima delle due stagioni in Formula 3, a cui ha aggiunto anche otto partenze in Formula 2 sempre con il team HWA Racelab, Nannini jr ha trionfato nella Formula 4 medio-orientale non disdegnando partecipazioni all'Eurocup di Formula Renault 2.0, Formula Regional e Formula 4 spagnola.

Pubblicato da Marco Borgo, 27/10/2021