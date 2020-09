PIASTRI CHIUDE I GIOCHI La pista del Mugello che ha accolto l'ultima tappa stagionale del FIA Formula 3 ha laureato campione Oscar Piastri. Il giovane del team Prema ha coronato una stagione che lo ha visto debuttante di assoluto livello. Il 19enne australiano proviene direttamente da una stagione trionfale nell'Eurocup di Formula Renault, e con la squadra italiana ha occupato le prime posizioni costantemente meritandosi l'ingresso nella Renault Sport Academy, filiera dei giovani piloti emergenti del team di F1.

DUE SOLE VITTORIE Non eclatante il numero dei successi del neo-campione per una stagione molto combattuta. A causa dell'epidemia di Coronavirus anche il campionato cadetto è stato rivisto, disputanto nove tappe - Silverstone e Red Bull Ring con doppio week end - unicamente in centro Europa. Cancellate, infatti le gare di Sochi, Bahrain e Zandvoort. Piastri ha messo insieme anche tre giri veloci per un totale di 164 punti. Tre in più di Theo Pourchaire, spesso a podio.

VESTI ASPETTA IL MOMENTO GIUSTO Nella prima corsa del sabato mattina del week end conclusivo la vittoria è stata ad appannaggio di Frederik Vesti. Il compagno di squadra di Piastri partiva dalla terza posizione ed ha aspettato che Lirim Zendeli e Jake Hughes davanti a sé si sfogassero nel duello per la leadership prima che arrivasse il momento giusto per infilare entrambi. Bella progressione del francese Theo Pourchaire che da settimo è salito sul podio superando Zendeli.

TERZO CENTRO DI LAWSON ALLA DOMENICA Nella corsa che ha chiuso definitivamente la stagione è arrivata come una beffa la terza affermazione per il neo-zelandese del team Hitech GP. Seguito dalla Red Bull, il 18enne ha patito una stagione più incostante. Lawson ha preceduto David Beckmann e Pourchaire, bravo a effettuare nuovaente una rimonta confermando ancora una volta i risultati fin qui dimostrati. In terza posizione nella classifica di campionato ha concluso Logan Sargeant, terzo alfiere del team Prema, autore anch'egli di due centri.