MUGELLO TITLE DECIDER La stagione 2021 della Formula 4 italiana ha incoronato il suo nuovo campione nella tappa del Mugello andata in scena lo scorso fine settimana. L'inglese Oliver Bearman ha vinto il titolo con un round ancora da disputare, precisamente quello di Monza. Anche per la piccola serie tricolore, al pari della Formula Regional European by Alpine, il round lombardo sarà una passerella finale dove si potranno solamente definire le posizioni di rincalzo.

SETTE VITTORIE CONSECUTIVE Impressionante la striscia di vittorie di fila esse a segno dal pilota di Van Amersfoort tra gara 2 del secondo appuntamento di Misano e gara 1 della quarta tappa a Imola. Nel round centrale di Vallelunga l'inglese ha centrato il successo in tutte e tre le gare. Una vittoria è maturata anche nel quinto appuntamento al Red Bull Ring. Queste otto vittorie e altri tre arrivi a podio hanno consentito a Bearman di laurearsi campione al termine di un week end sui saliscendi toscani non proprio esaltante.

formula 4 italia 2021

TRAMNITZ SECONDO A cercare di difendere il secondo posto vi sarà Tim Tramnitz, secondo in classifica anche nella sguarnita - quest'anno - serie tedesca sempre dietro a Bearman con due round ancora di disputare. Il pilota dell'US Racing ha forse consolidato la sua piazza d'onore relegando ora Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) e Sebastian Montoya (Prema) alla lotta per il terzo posto. Stagione dunque sottotono per i dominatori delle passate stagioni con la squadra vicentina che vede il giovane figlio d'arte quarto in classifica generale con sette piazzamenti a podio e zero vittorie. Stagione parziale di apprendistato per Andrea Kimi Antonelli che ha debuttato a stagione in corso.

Pubblicato da Marco Borgo, 12/10/2021