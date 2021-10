DOPPIO ARON La penultima tappa stagionale della Formula Regional European by Alpine ha visto Paul Aron dominare sui salicendi italiani del Mugello. Il pilota estone ha vinto entrambe le manche. In gara 1 è riuscito ad imporsi nella battaglia con Michael Belov per la testa della corsa mentre in gara 2 è stato scortato dal compagno Dino Beganovic fin sotto alla bandiera a scacchi.

SAUCY CAMPIONE A segnare il week end toscano è stata la conquista del titolo con tre gare di anticipo sulla conclusione stagionale da parte di Gregoire Saucy. Lo svizzero del team ART non ha avuto rivali dominando fin dall'inizio del campionato. Nella prima corsa Saucy ha solo badato a finire nei punti dopo che un incidente in curva 1 aveva messo fuori Hadrien David, suo inseguitore, assieme a Franco Colapinto e allo stesso Beganovic. Sul podio sono quindi saliti anche Michael Belov e David Vidales.

DOPPIETTA PREMA Stesso copione anche in gara 2 dove Aron ha dominato con maggiore facilità. Il compagno Beganovic lo ha seguito per tutta la durata della corsa mentre più staccato ha chiuso Saucy. L'italiano Pietro Delli Guanti è stato bravo ad inserirsi due volte nella top ten in una serie combattuta e con tante nazionalità al via. L'ex Formula 2 Gianluca Petecof si è messo in evidenza con il KIC Motorsport. Nono in gara 1 Gabriele Minì. Appuntamento tra due settimane per il round conclusivo di Monza.

Mugello, gara 1 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Paul Aron Prema Racing 14 giri 2 Michael Belov G4 Racing 0.223 3 David Vidales Prema Racing 1.594 4 William Alatalo Arden 1.980 5 Gregoire Saucy ART GP 2.843 6 Gabriel Bortoleto FA Racing 3.266 7 Pietro Delli Guanti Monolite 3.886 8 Gianluca Petecof KIC Motorsport 4.303 9 Gabriele Minì ART GP 4.632 10 Kas Haverkort MP Motorsport 4.988

Mugello, Gara 2 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Paul Aron Prema Racing 16 giri 2 Dino Beganovic Prema Racing 0.315 3 Gregoire Saucy ART GP 1.060 4 Michael Belov G4 Racing 1.153 5 Franco Colapinto MP Motorsport 1.276 6 Hadrien David R-ace GP 1.661 7 Kas Haverkort MP Motorsport 1.764 8 Gabriel Bortoleto FA Racing 2.134 9 Pietro Delli Guanti Monolite 2.790 10 Gianluca Petecof KIC Motorsport 2.831

Pubblicato da Marco Borgo, 12/10/2021