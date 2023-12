Morto a 56 anni Gil De Ferran

CAMPIONE CART Se n'è andato nella giornata di ieri - la notte italiana - Gil De Ferran all'età di 56 anni. Il brasiliano è stato stroncato da un infarto mentre stava gareggiando in pista con il figlio Luke in Florida. A piangere la sua scomparsa il mondo dell'Indycar dove ha colto i suoi successi unitamente a quello della Formula 1 dove collaborava con McLaren.

INDIANAPOLIS 2003 Il successo che ha suggellato la sua carriera sportiva è certamente la vittoria alla 500 miglia di Indianapolis del 2003 con la monoposto del team di Roger Penske. In America ha gareggiato nell'allora Formula CART (poi Champcar, ndr) dal 1995 al 2003 mentre prima ha solo sfiorato la Formula 1 con un test nel 1994. Dopo l'esperienza, anche da team owner in American Le Mans Series ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo per la BAR-Honda dal 2005 al 2007 per poi diventare uomo McLaren sia in Formula 1 che nel nascente progetto Indycar.

Pubblicato da Marco Borgo, 30/12/2023