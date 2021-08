GRAVE LUTTO Un grave incidente ha purtroppo rovinato lo svolgimento della 41esima edizione del Rally Appennino Reggiano, gara valida per l'International Rally Cup in programma tra ieri e oggi. Due giovani spettatori sono stati travolti e uccisi da una delle vetture partecipanti. L'episodio è avvenuto questa mattina attorno alle 10, in un tratto rettilineo a Riverzana di Canossa.

PRIME RICOSTRUZIONI Secondo quanto riportato dai carabinieri di San Polo d'Enza, una Peugeot 208 è uscita di strada ad alta velocità, colpendo un terrapieno che si è trasformato in rampa. La macchina è così planata su una vicina collinetta dove si trovava il pubblico, investendo mortalmente due giovani appassionati. Si tratta di un ragazzo di 21 anni di Reggio Emilia e di uno di 33 di Lama Mocogno, in provincia di Modena. Illesi i due membri dell'equipaggio della 2008.

GARA INTERROTTA Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti la polizia locale Unione Val d'Enza e l'elisoccorso del 118. A seguito dell'incidente, la manifestazione è stata interrotta. Sulla vicenda è stata, come da prassi, aperta un'inchiesta.