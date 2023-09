Monza, Sprint Race: Vesti perfetto, giù dal podio Pourchaire

VESTI ACCORCIA E' stato perfetto Frederik Vesti nella corsa del sabato della Formula 2 sul circuito di Monza, sede della penultima tappa stagionale. In Italia il pilota del team veneto Prema Racing è partito dalla seconda fila ma subito ha compiuto le mosse decisive per imporsi in gara. Attaccato all'esterno Ralph Boschung, ha lasciato che quest'ultimo andasse lungo alla prima curva a ruote fumanti. Dopo poche curve ha compiuto l'attacco su Richard Verschoor issandosi al comando della corsa.

DUE SAFETY CAR Due neutralizzazioni non hanno impensierito il pilota junior di Mercedes che sul finale ha dovuto resistere a Victor Martins che si avvicinava minaccioso. Ottimo il recupero del francese mentre terzo ha chiuso Verschoor. Più staccato Theo Pourchaire, leader di campionato, ma che vede Vesti avvicinarsi pericolosamente. Sesto Oliver Bearman, costretto a battagliare nel gruppo, davanti ad Arthur Leclerc. Poco grintosi Jack Doohan e Clement Novalak. Amaury Cordeel è stato tamponato al primo giro da Zane Maloney mentre Roy Nisssany è finito in testacoda dopo una battaglia intensa con Juan Manuel Correa. Problemi tecnici per Ayumu Iwasa che vede la questione titolo ormai in bilico.

Monza, Sprint race

1. Frederik Vesti - Prema Racing - 21 giri

2. Victor Martins - ART GP - 0.556

3. Richard Verschoor - Van Amersfoort - 0.996

4. Theo Pourchaire - ART GP - 1.754

5. Kush Maini - Campos Racing - 3.939

6. Oliver Bearman - Prema Racing - 6.372

7. Arthur Leclerc - DAMS - 7.202

8. Roman Stanek - Trident - 8.709

9. Jack Doohan - Virtuosi - 9.428

10. Clement Novalak - Trident - 10.155

11. Isack Hadjar - Hitech GP - 10.539

12. Dennis Hauger - MP Motorsport - 10.728

13. Jak Crawford - Hitech GP - 11.181

14. Zane Maloney - Carlin - 11.477

15. Enzo Fittipaldi - Carlin - 13.819

16. Joshua Mason - PHM/Charouz - 16.288

17. Jehan Daruvala - MP Motorsport - 18.903

18. Juan Manuel Correa - Van Amersfoort - 21.976

19. Ralph Boschung - Campos Racing - 24.194

Ritirati

9° giro - Ayumu Iwasa - DAMS

5° giro - Roy Nissany - 10° giro

1° giro - Amaury Cordeel - Virtuosi

Pubblicato da Marco Borgo, 02/09/2023