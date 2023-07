Monza, Qualifica: la Toyota primeggia, Ferrari seconda e sesta

TOYOTA NON MOLLA Non è passato nemmeno un mese dalla trionfale 24 ore di Le Mans che ha visto la Ferrari balzare sul tetto del mondo vincendo l'edizione del centenario. Il mondiale endurance è sbarcato in Italia, dove domani si correrà la quinta tappa del calendario. Sulla pista di Monza la Ferrari ha provato a ribadire la propria superiorità, ma la Toyota è riuscita a prevalere nella qualifica dimostrando le sue prestazioni. Una manciata di millesimi dividono Kamui Kobayashi e Antonio Fuoco che domani condivideranno la prima fila rispettivamente a bordo di Toyota e Ferrari.

PEUGEOT CI PROVA Un'ottima Peugeot si accoda alla seconda Toyota per la quarta posizione al via. E' bello vedere che ad un anno esatto dall'inizio della propria avventura in pista - travagliata da problemi tecnici - la situazione è in netto miglioramento già da Le Mans. E' quinta la prima Cadillac, non spaziale a Le Mans e qui condizionata dal BOP che le ha riconosciuto comunque la sua solidità nella classica francese.Indietro le Porsche con il team Proton al debutto con la sua nuovissima 963. In classe LMP2 il team WRT ha siglato una pole di livello rifilando quasi quattro decimi a Jota e United Autosport. Si nasconde per ora la Prema che domani nella gara di casa vorrà sicuramente portarsi avanti.

IRON DAMES DAVANTI Pole consistente anche in classe GTE per le Iron Dames che hanno staccato con la loro Porsche 911 l'Aston Martin del TF Sport e la gemella del Dempsey Proton. Più in difficoltà le Ferrari con la 488 di Alessio Rovera che riesce a inserirsi tra i big. Più arretrate le altre vetture italiane che si accodano a Porsche e Corvette. La 6 ore di Monza scatterà domani alle ore 12.30. Diretta su Sky Sport.

Monza, Qualifica (top-five di classe)

1. Conway/Kobayashi/Lopez - Toyota GR010 Hybrid - 1'35.358

2. Fuoco-Molina-Nielsen - Ferrari 499P Team AF Corse - 1'35.375

3. Buemi-Hartley-Hirakawa - Toyota GR010 Hybrid - 1'35.460

4. Di Resta/Jensen/Vergne - Peugeot 9X8 - 1'35.662

5. Bamber/Lynn/Westbrook - Cadillac Team Ganassi - 1'35.720

14. Andrade/Kubica/Deletraz - Oreca/Gibson Team WRT - 1'39.354

15. Hansson/Fittipaldi/Rasmussen - Oreca/Gibson Team Jota - 1'39.707

16. Lubin/Hanson/Hanley - Oreca/Gibson United Autosport - 1'39.790

17. Cullen/Kaiser/Aubry - Oreca/Gibson Team Vector - 1'39.887

18. Smiechowski/Scherer/Costa - Oreca 07-Gibson Team Inter Europol - 1'39.894

25. Bovy/Gatting/Frey - Porsche 911 Team Iron Dames - 1'47.632

26. Al Harty/Dinan/Eastwood - Aston Martin Vantage Team TF Sport - 1'48.058

27. Ried/Pedersen/Andlauer - Porsche 911 Team Dempsey - 1'48.116

28. Perez Companc/Wadoux/Rovera - Ferrari 488 Team AF Corse - 1'48.221

29. Wainwright/Pera/Barker - Porsche 911 Team GR Racing - 1'48.464

Pubblicato da Marco Borgo, 08/07/2023