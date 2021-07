PRIMA VITTORIA PANIS RACING Nella quarta tappa dell'European Le Mans Series andata in scena quest'oggi sul circuito italiano di Monza ad impossessarsi della vittoria per la prima volta dal suo esordio è stato il Panis Racing Team. La squadra che milita da diverse stagioni nella serie europea ha vinto la quattro ore monzese con Will Stevens, Julien Canal e James Allen. I tre hanno beneficiato di una neutralizzazione pochi istanti dopo il loro pit stp che ha girato le sorti della gara a loro favore. I tre che partivano dall'ottava posizione in griglia. Cinque i secondi di margine sugli inseguitori Phil Hanson, Johnathan Aberdein e Tom Gamble con la prima vettura dell'United Autosport. Gradino basso del podio per Sean Gelael e Jazeman Jaafar con la LMP2 dello Jota Sport. Solo ottavi gli autori della pole con la vettura del team G-Drive che è rimasta a secco di carburante in parabolica. Non sono riusciti a salire sul podio i tre del team WRT, dominatori delle prime due tappe in calendario.

DKR IN LMP3 Nella classe minore dei prototipi la vittoria è andata al team DKR che ha piazzato la Duqueine motorizzata Nissan in prima posizione e ha vinto con un distacco di oltre venti secondi per la coppia formata da Laurents Horr e Mathieu de Barbuat. A seguire la Ligier dell'United Autosport che nulla ha potuto per contrastare il secondo successo consecutivo dei rivali. Con un sorpasso sul finale il team InterEuropol sale sul podio a scapito del Cool Racing.

SEI FERRARI DAVANTI A TUTTI La pista di casa non ha lasciato scampo ai rivali: le Ferrari hanno dominato nella classe GT mettendosi le vetture rivali dietro di sé e formando un trenino di sei macchine. Il successo è andato a Duncan Cameron, Alessandro Pierguidi e David Perel sulla 488 dello Spirit of Race (AF Corse). Alle loro spalle hanno concluso Matteo Cressoni, Rino Mastronardi e Miguel Molina dell'IronLynx, superati da Pierguidi poco prima dell'inizio dell'ora finale alla staccata della prima curva. A seguire Francois Perrodo, Emmanuel Collard e Alessio Rovera con la seconda Ferrari di AF Corse. Dietro di loro ha concluso il JMW e la seconda vettura di Iron Lynx. Sesta la 488 riservata alle Iron Dames Manuela Gostner, Rahel Frey e Michelle Gatting.

4H Monza, Gara (top five di classe)