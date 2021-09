PIASTRI PERFETTO Gara impeccabile quella del capoclassifica della Formula 2 nella gara lunga a conclusione del week end monzese. Piastri è riuscito ad imporsi con un pizzico di fortuna relegando Guan Yu Zhou alle sue spalle incamerando così ancora qualche punto da porre fra sé ed il rivale che lo insegue in classifica. L'australiano ha condotto indisturbato dalla pole position e alla prima uscita della safety car ha effettuato il cambio gomme rimanendo nelle posizioni dei primissimi.

TICKTUM RIMONTA RABBIOSA Protagonista della rimonta in gara è sicuramente Dan Ticktum che non si è rispasmiato finendo anche lungo in staccata alla Roggia. Da ottavo al via, l'inglese si è trovato al comando portando il pit stop ai giri finale in attesa di una safety car. La neutralizzazione è arrivata e il pilota Carlin è uscito in ottava posizione. Risalito fino alla terza posizione Ticktum ha dovuto arrendersi quando nel penultimo giro è tornata in pista la vettura dei commissari congelando definitivamente l'azione in pista. Altrimenti avrebbe quantomeno superato Zhou facendo un favore a Piastri in ottica campionato.

DUE RED BULL OUT Giù dal podio Theo Pourchaire seguito da Jehan Daruvala. L'indiano - vincitore ieri - è stato l'unico pilota della filiera Red Bull a vedere il traguardo. Liam Lawson e Juri Vips hanno dovuto abbandonare dopo che le rispettive monoposto li hanno lasciati a piedi lungo il tracciato in maniera analoga. Sesto Robert Shwartzman apparso un po' in difensiva sul passo gara. Un tamponamento da parte di David Beckmann ha messo fuori gara anche Bent Viscaal. Si è girato da solo nel corso del primo giro Guilherme Samaia.

Monza, Feature Race (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Oscar Piastri Prema Racing 30 giri 2 Guan Yu Zhou UNI-Virtuosi 1.043 3 Dan Ticktum Carlin 1.818 4 Theo Pourchaire ART GP 2.066 5 Jehan Daruvala Carlin 2.445 6 Robert Shwartzman Prema Racing 2.728 7 Richard Verschoor MP Motorsport 3.330 8 Lirim Zendeli MP Motorsport 3.560 9 Roy Nissany DAMS 3.964 10 Marcus Armstrong DAMS 4.477