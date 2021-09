DARUVALA IN SOLITARIA Nella seconda corsa della Formula 2 sul circuito di Monza la vittoria è stata colta dall'indiano Jehan Daruvala. Partito dalla seconda posizione per l'inversione dell'ordine di arrivo della gara del mattino, il pilota del team Carlin ha prontamente sopravanzato David Beckmann, nuovamente in pole, ma nuovamente poco competitivo allo spegnimento dei semafori. Poi Daruvala ha condotto indisturbato fino alla bandiera a scacchi dove ha preceduto tutti di sei secondi.

VISCAAL SUL PODIO Ci ha messo poco tempo ad adattarsi alla Formula 2 Bent Viscaal che ha portato la monoposto del team Trident in seconda posizione. L'olandese in forza al team italiano ha anch'egli superato in breve Beckmann. Combattivo invece Robert Shwartzman che sale sul podio recuperando un paio di posizioni. Alle sue spalle Liam Lawson che finisce davanti a Juri Vips apparso in difficoltà anche al pomeriggio.

DUELLO PIASTRI-ZHOU La lotta per la leadership di campionato vede Oscar Piastri finire in settima posizione davanti a Guan Yu Zhou mettendo così ancora qualche punticino tra sé e l'inseguitore. Decimo il vincitore del mattino, Theo Pourchaire. Gara di recupero per Dan Ticktum, da ultimo a undicesimo. Toccata tra Alessio Deledda ed il compagno Jake Hughes (subentrato all'infortunato Jack Aitken) che ha visto quest'ultimo insabbiarsi alla Roggia. Problemi tecnici per Guilherme Samaia che non è riuscito a portare la macchina in corsia box.

Monza, Gara 2 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Jehan Daruvala Carlin 21 giri 2 Bent Viscaal Trident 6.114 3 Robert Shwartzman Prema Racing 9.388 4 Liam Lawson Hitech GP 9.962 5 David Beckmann Campos Racing 10.829 6 Juri Vips Hitech GP 11.172 7 Oscar Piastri Prema Racing 11.735 8 Guan Yu Zhou UNI-Virtuosi 12.215 9 Ralph Boschung Campos Racing 12.945 10 Theo Pourchaire ART GP 15.425