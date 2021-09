GIOVANE PROMESSA Il ''ragazzino terribile'' della Formula 2, Theo Pourchaire, ha colpito ancora dopo la bella prova nella gara lunga del week end di Montecarlo. Il pilota più giovane della griglia di partenza della formula cadetta ha fatto sua la gara di apertura del week end monzese involandosi sul finale senza rivali. La gara è stata tormentata dalle neutralizzazioni che hanno portato più volte la safety car in pista.

SORPASSO SU VIPS Scattato bene dalla terza posizione, Pourchaire si era messo alle spalle del battistrada Juri Vips che sul finale, dopo che il francese lo aveva già superato, è andato in crisi di gomme ed ha chiuso ottavo. Dietro a Pourchaire hanno chiuso Guan Yu Zhou, che se la gioca sul filo dei punti con Oscar Piastri - quarto - e Christian Lundgaard. L'estone ha raccolto il gradino basso del podio dopo la retrocessione di cinque secondi rimediata da Robert Shwartzman per aver tagliato la linea di fine pit lane. Un vero peccato visto il sorpasso ''ruvido'' proprio sul compagno a metà gara.

pourchaire monza

MALE TICKTUM Protagonista in termini velocistici fin da ieri, Dan Ticktum ha visto la propria gara finire subito quando dopo essere arrivato lungo alla prima staccata nella bagarre con Pourchaire, è stato beffardamente centrato da Felipe Drugovich, a sua volta troppo in là con la staccata. Il brasiliano un paio di giri più tardi è finito sulle barriere dell'Ascari, stesso punto che ha visto finire in testacoda anche Roy Nissany. Salva un quinto posto Liam Lawson dopo aver rotto l'alettone proprio in un tamponatina rifilata nelle prime fasi a Pourchaire. Una delle varie safety car gli ha permesso di non perdere troppo tempo. Problemi al pit per Ralph Boschung, anch'egli entrato per sostituire l'alettone. Sempre parlando di tamponate, l'esordiente Enzo Fittipaldi - per metà stagione con Charouz in Formula 3 - alla prima frenata ha toccato Marino Sato e Marcus Armstrong.

Monza, Gara 1 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Theo Pourchaire ART GP 21 giri 2 Guan Yu Zhou UNI-Virtuosi 4.360 3 Christian Lundgaard ART GP 6.929 4 Oscar Piastri Prema Racing 7.694 5 Liam Lawson Hitech GP 9.767 6 Robert Shwartzman Prema Racing 10.747 7 Bent Viscaal Trident 11.504 8 Juri Vips Hitech GP 12.789 9 Jehan Daruvala Carlin 13.168 10 David Beckmann Campos Racing 15.232