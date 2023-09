Monza, Feature race: Bearman completa il dominio Prema

Tracollo per Vesti che vede Pourchaire volare in campionato

PREMA DOMINA MONZA Nel penultimo round stagionale della Formula 2 sul suolo italiano è la Prema a fare gli onori di casa. La scuderia vicentina dopo aver comandato a Monza la gara di ieri con Frederik Vesti si è imposta nuovamente oggi con Oliver Bearman. Il debuttante inglese è stato abile al via a portarsi al comando sopravanzando il poleman Theo Pourchaire. Il 17enne ha poi badato a non commettere errori in una gara attanagliata dalle interruzioni cogliendo il quarto successo stagionale.

KO VESTI E' stata una gara che peserà in ottica campionato quella domenicale a Monza con Frederik Vesti che dopo il buon recupero di ieri vede Pourchaire rimettere subito tanti punti fra i due con un solo round ancora da disputare. Il monegasco, con una sola vittoria all'attivo finora, ha badato ai punti e ha concluso in terza posizione dietro ad un incisivo Ayumu Iwasa. Non ha girato a suo favore nemmeno la leggera ostruzione di Bearman al cambio gomme che i commissari non hanno giudicato irregolare.

MARTINS ABBANDONA Fuori dai giochi ormai Victor Martins che mentre era quinto ha dovuto abbandonare per rottura del DRS che rimaneva aperto. Con una strategia che vedeva il passaggio molto ritardato alle gomme morbide Jack Doohan ha visto il traguardo in sesta posizione dietro a Dennis Huager che ha compiuto qualche escursione. Contatti e toccate tra Roy Nissany e Zane Maloney (quest'ultimo finito contro le barriere del rettifilo principale) e tra Kush Maini e Jak Crawford. Lunghissimo Arthur Leclerc probabilmente per un cedimento ai freni.

Monza, Feature race

1. Oliver Bearman - Prema Racing - 30 giri

2. Ayumu Iwasa - DAMS - 0.258

3. Theo Pourchaire - ART GP - 0.462

4. Enzo Fittipaldi - Carlin - 0.906

5. Dennis Hauger - MP Motorsport - 1.167

6. Jack Doohan - Virtuosi - 1.587

7. Jehan Daruvala - MP Motorsport - 3.033

8. Amaury Cordeel - Virtuosi - 3.361

9. Ralph Boschung - Campos Racing - 3.532

10. Roman Stanek - Trident - 3.915

11. Isack Hadjar - Hitech GP - 4.208

12. Josh Mason - PHM/Charouz - 4.391

13. Richard Verschoor - Van Amersfoort - 5.538

14. Juan Manuel Correa - Van Amersfoort - 7.666

15. Roy Nissany - PHM/Charouz - 10.025

Ritirati

28° giro - Jak Crawford - Hitech GP

23° giro - Kush Maini - Campos Racing

21° giro - Victor Martins - ART GP

12° giro - Zane Maloney - Carlin

7° giro - Arthur Leclerc - DAMS

1° giro - Frederik Vesti - Prema Racing

1° giro - Clement Novalak - Trident

Pubblicato da Marco Borgo, 03/09/2023