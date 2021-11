TAPPA CONCLUSIVA Si chiude la stagione della Formula Regional European by Alpine con l'ultimo fine settimane di gare disputatosi a Monza. Sulla pista lombarda i successi sono andati a Hadrien David e Isack Hadjar mentre Gregoire Saucy, laureatosi campione nello scorso round del Mugello, ha raccolto solamente un quarto ed un decimo posto. Poco male per lo svizzero che - come molti che hanno abbandonato in fretta il paddock italiano - aveva già la mente ai test invernali di Formula 3 che scatteranno già oggi a Valencia.

R-ACE GP DOMINATRICE La squadra francese ha dominato la tappa conclusiva siglando in gara 1 una tripletta capitanata da Hadrien David. Il transalpino ha condotto indisturbato tutti i giri al comando mentre sul podio sono finiti Isack Hadjar e Zane Maloney dopo una bella progressione. Giù dal podio, come detto, Saucy tallonato dal migliore esponente di casa Prema, Dino Beganovic. Sesto Paul Aron, dopo una penalizzazione per un contatto. Stessa sorte per David Vidales, retrocesso in decima posizione per una toccata con Alex Quinndi cui è stato ritenuto responsabile.

PASTICCIO PREMA Nella manche finale poteva essere il momento del team Prema per raccogliere un successo ma la battaglia accesa tra Beganovic che partiva in pole e David Vidales ha compromesso tutto. I due, entrati in bagarre per la testa della corsa, non hanno alzato il piede dall'acceleratore una volta finiti entrambi lunghi alla Roggia. Lo spagnolo è decollato su un dissuasore colpendo il compagno di box e causando il ritiro di entrambi. Sportività di Beganovic che è andato subito a sincerarsi che il compagno di squadra non avesse riportato conseguenze. La gara era appena partita dopo una bandiera rossa per l'uscita di Patrik Pasma messo a muro da Zane Maloney e che ha richiesto un check dei medici. A transitare per primo nell'ultima tormentata corsa stagionale è stato Isack Hadjar seguito da Paul Aron. Il vincitore di gara 1, David, ha finito in terza posizione.

Monza, Gara 1 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Hadrien David R-ace GP 18 giri 2 Isack Hadjar R-ace GP 1.159 3 Zane Maloney R-ace GP 2.149 4 Gregoire Saucy ART GP 2.561 5 Dino Beganovic Prema Racing 2.847 6 Paul Aron Prema Racing 4.672 7 Franco Colapinto MP Motorsport 6.334 8 Gabriel Bortoleto FA Racing 6.443 9 Michael Belov G4 Racing 7.856 10 David Vidales Prema Racing penalty

Monza, Gara 2 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Isack Hadjar R-ace GP 14 giri 2 Paul Aron Prema Racing 0.628 3 Hadrien David R-ace GP 1.038 4 Kas Haverkort MP Motorsport 1.394 5 Gabriele Minì ART GP 1.668 6 Franco Colapinto MP Motorsport 1.759 7 Zane Maloney R-ace GP 2.093 8 Michael Belov G4 Racing 2.365 9 William Alatalo Arden 2.814 10 Gregoire Saucy ART GP 2.953

Pubblicato da Marco Borgo, 01/11/2021