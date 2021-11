CERQUI CAMPIONE E' andata in archivio anche la stagione 2021 della Porsche Carrera Cup Italia, campionato che non conosce crisi e - forte della Scholarship che supporta e cresce i giovani piloti - vede sempre una nutrita schera di ragazzini al via della serie a ruote coperte nazionale. Sul circuito di Monza che ha assegnato il titolo è stato Alberto Cerqui a laurearsi campione. Il pilota del team Ghinzani e supportato dallo sponsor tecnico Q8Hiperform ha vissuto una stagione da protagonista. Dopo la vittoria nella prima gara stagionale in quel di Misano, il bresciano si è ripetuto subito nel round successivo del Mugello per tornare al successo nella gara conclusiva in Lombardia. Due terzi posti a Vallelunga ed uno a Monza più tre arrivi al quarto posto hanno fatto il resto.

GIARDELLI SECONDO Volto nuovo della serie italiana è Alessandro Giardelli che si è andato ad aggiungere ai giovanissimi protagonisti del monomarca tricolore. Il pilota del team Dinamic, campione tra le squadre, ha infilato sei arrivi a podio più la vittoria di gara 1 a Monza che gli sono valsi la vittoria dello scholarship Programme. Terzo posto per un giovane ma ormai esperto della categoria quale Gianmarco Quaresmini che ha corso con il team Tsunami. In evidenza anche Marzio Moretti, quarto alla fine, seguito dal sempreverde Enrico Fulgenzi, Leonardo Caglioni e Giorgio Amati. Solo ottavo il bi-campione uscente Simone Iaquinta, partito con un secondo posto nella prima gara stagionale, ma poi in difficoltà e assente nei round di Mugello e Monza.

Pubblicato da Marco Borgo, 01/11/2021