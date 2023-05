Monaco, Sprint race: Iwasa vince facile

IWASA TORNA LEADER La gara sprint della Formula 2 ha visto il ''facile'' successo del giapponese Ayumu Iwasa che sulle stradine del principato ha scalzato dalla prima posizione in classifica proprio l'idolo locale Theo Pourchaire. Il pilota Red Bull non ha faticato troppo per incassare il terzo successo stagionale. Partito secondo, si è subito accodato al compagno di colori Isack Hadjar, ma quest'ltimo ha dovuto dopo poche tornate abbandonare per problemi al motore.

DARUVALA SECONDO Gara subito in discesa dunque per il pilota DAMS che ha solamente badato a non far avvicinare troppo l'indiano Jehan Daruvala in avvio di una gara che ha visto tutti molto abbottonati, specie al via dove tutti hanno passato indenni - e senza tagliare - la prima curva. Poi il pilota MP ha perso terreno.

VERSCHOOR CI PROVA Giù dal podio Richard Verschooor che non è riuscito a sopravanzare Jak Crawford, salito sul gradino basso del podio. Dopo i crash nelle libere e in qualifica, Roman Stanek e Arthur Leclerc non si sono presi nessun rischio finendo abbastanza indietro. Diversamente è andata invece per Clement Novalak, irriconoscibile, che ha tamponato Kush Maini alla variante del tunnel facendolo girare e collezionando due penalità. Coinvolto anche Ralph Boschung e Roy Nissany. Contro le barriere Amaury Cordeel dopo un tentativo di attacco di Juan Manuel Correa all'interno. Problemi tecnici invece per Oliver Bearman che già aveva ricevuto qualche toccatina nelle prime curve.

Monaco, Sprint Race

1. Ayumu Iwasa – DAMS – 30 giri

2. Jehan Daruvala – MP Motorsport – 6.678

3. Jak Crawford – Hitech GP– 8.335

4. Richard Verschoor – Van Amersfoort – 8.820

5. Zane Maloney – Carlin – 10.978

6. Jack Doohan – Virtuosi – 14.635

7. Victor Martins – ART GP – 15.389

8. Théo Pourchaire – ART GP – 17.369

9. Frederik Vesti – Prema Racing– 18.411

10. Enzo Fittipaldi – Carlin – 18.801

11. Juan Manuel Correa – Van Amersfoort – 19.303

12. Brad Benavides – PHM/Charouz – 20.541

13. Roman Stanek – Trident – 21.352

14. Kush Maini – Campos racing – 22.395

15. Arthur Leclerc – DAMS – 22.962

16. Dennis Hauger – MP Motorsport – 25.049

17. Clément Novalak – Trident – 38.434

Ritirati

23° giro - Oliver Bearman – Prema Racing

21° giro - Amaury Cordeel – Virtuosi

5° giro - Isack Hadjar – Hitech GP

1° giro - Roy Nissany – PHM/Charouz

1° giro - Ralph Boschung – Campos Racing

Pubblicato da Marco Borgo, 27/05/2023