Monaco, Gara sprint: Hauger firma la doppietta Prema

HAUGER PRIMO SUCCESSO La prima corsa del week end della Formula 2 sul circuito di Monaco ha regalato il primo successo a Dennis Hauger. Il campione in carica della Formula 3 ha condotto al comando tutti i giri di una gara priva di azione. Tutto si è risolto a favore del norvegese al via, quando Jake Hughes ha stallato dalla pole position. Hauger ha allungato il divario tra sé e il suo compagno di squadra che lo seguiva. Poteva essere la giornata del riscatto per Hughes, dopo la botta di ieri nella quale ha distrutto la vettura. Rimesso in pista, l'inglese ha navigato in coda al gruppo. Bene Marcus Armstrong, da tempo appannato, che sale sul podio davanti a Enzo Fittipaldi. Segue Juri Vips, pilota che a Barcellona e Imola non è giunto al traguardo. Sesto Theo Pourchaire, vincitore della gara lunga la passata stagione, seguito da Jack Doohan, pilota coinvolto in una toccata al via.

DRUGOVICH GARA DA DIMENTICARE Il capoclassifica e vincitore di entrambe le manche dello scorso round spagnolo ha vissuto una gara che si è subito fatta in salita. Rientrato al termine del primo giro con una gomma forata, il brasiliano ha tentato l'azzardo delle gomme da pioggia, ma sul principato non è scesa una sola goccia d'acqua. Rientrato per rimontare le slick, il pilota di MP Motorsport ha ricevuto due penalità per aver infranto la velocità massima in pit lane. Gara subito finita anche per il compagno di Drugovich, Clement Novalak, toccato da Ayumu Iwasa che stava maldestramente tentando di infilarsi alla Rascasse. Il giapponese è stato sanzionato con dieci secondi addizionali sul tempo di arrivo.

Monaco, Gara Sprint (top ten)

1 Dennis Hauger Prema Racing 30 giri 2 Jehan Daruvala Prema Racing 6.711 3 Marcus Armstrong Hitech GP 7.267 4 Enzo Fittipaldi Charouz Racing 13.164 5 Juri Vips Hitech GP 14.566 6 Theo Pourchaire ART GP 15.829 7 Jack Doohan UNI Virtuosi 17.365 8 Liam Lawson Carlin 21.670 9 Roy Nissany DAMS 22.838 10 Logan Sargeant Carlin 23.031

Pubblicato da Marco Borgo, 28/05/2022