Milwaukee, Gare: a O'Ward e McLaughlin le vittorie

RISCATTO O'WARD Penultimo round dell'Indycar series che ha visto un pronto riscatto del messicano Pato O'Ward dopo le sfortune delle ultime gare. Il pilota McLaren ha colto il successo nella prima corsa del sabato sera sul piccolo ovale di Milwaukee grazie ad una strategia premiante che gli ha permesso di avere la meglio sul poleman Scott McLaughlin che aveva dominato la prima metà di gara. Ottimo il secondo posto per Will Power che sta inseguendo Alex Palou in classifica generale. A contrassegnare il primo match è stata la toccata tra Marcus Ericsson e Josef Newgarden, finiti a muro mentre Romain Grosjean e Linus Lundqvist si sono toccati senza perdere il controllo delle vetture.

PALOU FERMO AMMINISTRA Gara ben più emozionante alla domenica sera quando poteva definirsi la lotta per il titolo ma ha girato male ad entrambi i contendenti. Alex Palou ha dovuto arrendersi a problemi tecnici già prima del via mentre Will Power non ha potuto incassare punti preziosi dopo un testacoda che lo ha visto relegato alla decima posizione finale. Caos fin dal via con Linus Lundqvist e Marcus Armstrong a contatto coinvolgendo l'incolpevole Josef Newgarden, nuovamente KO. McLaughlin ha colto un nuovo successo ma per Palou la magra prestazione di Power gli spiana la strada al titolo visto il cospicuo vantaggio che si porta nell'ultimo round stagionale. A podio Scott Dixon e Colton Herta, rimasto su tre ruote al sabato. Bene invece Conor Daly che al sabato ha regalato il primo podio a Juncos.

Milwaukee, Gara 1 (top ten)

1. Pato O’Ward - Schmidt/McLaren - 250 giri

2. Will Power - Team Penske - 1.822

3. Conor Daly - Juncos Racing - 2.404

4. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 16.690

5. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 18.708

6. Linus Lundqvist - Chip Ganassi Racing - 19.243

7. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 20.350

8. Scott McLaughlin - Team Penske - 21.074

9. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 214571

10. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 21.875

Milwaukee, Gara 2 (top ten)

1. Scott McLaughlin - Team Penske - 250 giri

2. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing- 1.822

3. Colton Herta - Andretti Global - 2.404

4. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 16.690

5. Marcus Ericsson - Andretti Global - 18.708

6. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 19.243

7. Rinus VeeKay - Ed Carpenter Racing - 20.350

8. Kyle Kirkwood - Andretti Global - 21.074

9. Romain Grosjean - Juncos Racing - 21.571

10. Will Power - Team Penske - 21.875

Pubblicato da Marco Borgo, 02/09/2024