PRIMO SUCCESSO STAGIONALE Will Power ha ritrovato la via del successo in occasione di gara 1 dell'Indycar Series sul crcuito di Mid-Ohio. L'evento, che prevede una seconda corsa domenica pomeriggio, è stato confermato in extremis e re-inserito nel calendario della serie americana poco più di una settimana fa. L'australiano ha fatto la differenza, dominando le qualifiche e disputando una corsa a sé . Sul traguardo il pilota di Roger Penske ha chiuso con oltre sette secondi di vantaggio su tutti i suoi inseguitori.

DOPPIETTA PENSKE Il team americano ha piazzato due vetture davanti a tutti con il campione in carica Josef Newgarden al secondo posto. Lo statunitense ha comandato un trenino di piloti americani che hanno provato, inutilmente, a riacciuffare il battistrada. Terzo infatti ha chiuso Alexander Rossi tallonato da Graham Rahal mentre poco più staccato ha finito Ryan Hunter-Reay.

DIXON SOLO DECIMO Gara non da incorniciare per Scott Dixon. Il capoclassifica ha terminato la corsa finendo ai margini della top ten su una pista a tratti bagnata da lievi piogge. Meglio ha fatto il suo compagno di squadra Felix Rosenqvist, sesto. Sorprende anche la prestazione di Pato O' Ward, undicesimo con la prima vettura del team McLaren. Se il messicano non ha brillato sono emersi Rinus Veekay, ottavo con la monoposto di Carpenter, e Colton Herta alle sue spalle. Davanti ai due ha concluso Jack Harvey.

Mid-Ohio, Gara 1