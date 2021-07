ERICSSON INSEGUE NEWGARDEN Nella decima corsa stagionale dell'Indycar Series sul circuito di Mid-Ohio si è interrotto il digiuno del team Penske con la vittoria di Josef Newgarden. Come in qualifica ieri, nella gara di oggi l'americano si è imposto con un divario ridottissimo. Dopo aver dominato la gara, infatti, uno stint molto lungo nel finale ha costretto Newgarden a salvare carburante per rimanere davanti. Se tutti gli avversari erano ormai lontanissimi, resisteva invece Marcus Ericsson che nelle ultime tornate ha rosicchiato gli oltre tre secondi di vantaggio del leader della corsa.

PALOU 3° Se neanche i doppiati sono stati di aiuto ad Ericsson, lo svedese ha raccolto il secondo posto ed i punti in ottica campionato. Bada alla classifica anche Alex Palou, terzo dopo una gara consistente ma senza mettersi troppo in evidenza. Dopo la seconda vittoria stagionale raccolta lo scorso week end, ancora punti pesanti per il ragazzino che consolida la sua leadership in vetta alla classifica con l'inizio della pausa estiva.

TRIPLETTA GANASSI A completare il trenino dei piloti di Chip Ganassi è stato Scott Dixon, quarto dopo una toccata nella bagarre delle prime curve con Will Power che ha spedito quest'ultimo in testacoda. Gara da dimenticare per l'australiano che è stato centrato dal sopraggiungente Ed Jones. Nelle prime fasi una toccata a centro gruppo ha spedito Ryan Hunter-Reay, James Hinchcliffe e Felix Rosenqvist in testacoda. Poi la gara è stata lineare e priva di interruzioni. Qualche sbavatura di troppo per Romain Grosjean, settimo dopo un bel sorpasso su Pato O'Ward. Il francese ha chiuso alle spalle di Alexander Rossi e Graham Rahal. Nella top ten anche Santino Ferrucci e Takuma Sato. Due pit stop problematici hnno invece spedito Colton Herta, secondo al via, lontano dalle posizioni che contano.

Mid-Ohio, Gara