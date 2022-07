Mid-Ohio, Gara: McLaughlin torna al successo

MCLAUGHLIN SECONDO SUCCESSO Ritrova la via del successo in Indycar il neo zelandese scott McLaughlin. Il vincitore della tappa di apertura di St. Petesburg si è imposto anche sul circuito old-school di Mid Ohio, riagganciando un gruppetto di piloti che si batte per la testa della classifica generale capitanato dal vincitore della Indy 500, Marcus Ericsson. Il successo del pilota Peske è stato propiziato dai problemi tecnici che hanno messo KO il team McLaren, in particolare Pato O'Ward, poleman e leader della prima parte di gara.

POI PALOU E POWER Alle spalle del vincitore sono transitati sul traguardo nell'ordine Alex Palou e Will Power. Il primo, campione uscente, ha provato a mettere pressione al rivale arrivando però a fermarsi a mezzo secondo dal battistrada. Terzo invece Will Power dopo una poderosa rimonta dalle retrovie nelle quali era stato costretto a seguito di impedimento in qualifica. Bene Rinux Veekay che si ferma ai piedi del podio precedendo tale Scott Dixon. Alle spalle dei due ha concluso Ericsson che mantiene la testa del campionato. Detto dei problemi tecnici in casa McLaren, al box di Andretti si sono viste scaramucce tra Alexander Rossi e Romain Grosjean, quest'ultimo portato sulla ghiaia e contro le barriere nei minuti finali. Non hanno visto il traguardo nemmeno i giovani Callum Ilott, Tatiana Calderon e Kyle Kirkwood.

Mid-Ohio, gara

1 Scott McLaughlin Team Penske 80 giri 2 Alex Palou Chip Ganassi Racing 0,5512 3 Will Power Team Penske 3,8415 4 Rinus van Kalmthout Ed Carpenter Racing 11,3742 5 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 12,3194 6 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 13,0700 7 Josef Newgarden Team Penske 13,7717 8 Helio Castroneves Meyer Shank Racing 16,8590 9 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 19,0958 10 Simon Pagenaud Meyer Shank Racing 26,1914 11 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 27,0849 12 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 28,9183 13 Conor Daly Ed Carpenter Racing 29,4121 14 Takuma Sato Dale Coyne Racing 29,7488 15 Colton Herta Andretti Autosport 35,6803 16 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing 36,6512 17 Devlin DeFrancesco Andretti Autosport 39,6556 18 Simona de Silvestro Paretta Autosport 46,0278 19 Alexander Rossi Andretti Autosport 46,9341 20 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 1'05,0242 21 Romain Grosjean Andretti Autosport 1 giro 22 Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises 2 giri 23 Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 23 giri 24 Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 28 giri 25 Tatiana Calderon A.J. Foyt Enterprises 29 giri 26 Kyle Kirkwood A.J. Foyt Enterprises 52 giri 27 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP 72 giri

Pubblicato da Marco Borgo, 04/07/2022