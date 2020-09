SECONDO SUCCESSO La seconda gara del week end di Mid-Ohio ha visto la seconda affermazione in carriera di Colton Herta. Il giovane del team Andretti - già più giovane vincitore di sempre dopo il successo di Austin nel 2019 - ha centrato il successo nella corsa conclusiva lasciando ben poco agli avversari. Partito dalla pole, il 20enne figlio di Brian Herta ha comandato tre quarti di gara, non lasciando avvicinare sul finale i propri inseguitori pur con le gomme meno prestazionali.

TRIPLETTA ANDRETTI Rivede la luce il team Andretti Autosport che a Mid-Ohio monopolizza il podio. Sottotono nelle ultime due stagioni a causa della competitività dei team rivali Penske e Ganassi, la squadra di Michael Andretti ha piazzato Alexander Rossi alle spalle del vincitore e Ryan Hunter-Reay sul gradino basso del podio.

RECUPERO DI RAHAL Gara consistente per Graham Rahal che non è salito sul podio ma ha recuperato dalla dodicesima posizione al via alla quarta finale. Alle sue spalle un inedito Marcus Ericsson, pilota meglio piazzato di casa Ganassi dopo l'errore di Scott Dixon nella prima metà gara e l'uscita di Felix Rosenqvist al primo giro in un contatto proprio con Herta. Settimo Will Power, insabbiatosi in qualifica e quindi costretto alla partenza dal fondo per aver causato l'interruzione della sessione. Nella top ten anche Josef Newgarden e Pato O'Ward.

Mid-Ohio, Gara 2