Marcus Armstrong sbarca in America da Ganassi

SALTO OLTREOCEANO Marcus Armstrong lascia la Formula 2 e dalla prossima stagione correrà in Indycar. Da tempo si parlava di un passaggio in America del neozelandese che nelle tre stagioni disputate in Formula 2 non aveva brillato troppo. Pilota del Ferrari Driver Academy dopo aver vinto l'Italian Formula 4 nel 2017, Armstrong aveva militato in Formula 3 per poi salire in Formula 2. Quest'anno la sua stagione migliore con il team Hitech dove ha colto tre delle quattro vittorie conquistate nella serie cadetta della Formula 1 dopo peraltro essere uscito dal vivaio di Maranello.

PILOTA GANASSI Il 22enne sarà assegnato alla vettura che lascerà libera Jimmie Johnson, che dopo due stagioni ha deciso di ritornare in Nascar. Armstrong sarà dunque compagno di squadra del connazionale Scott Dixon, del vincitore della 500 miglia di Indianapolis Marcus Ericsson e di Alex Palou, ma solamente sui circuiti stradali. Il team di Chip Ganassi annuncerà più avanti a chi affiderà la vettura nelle gare su ovale. Un'occasione per debuttare nelle corse nord-americane di tutto rispetto per Armstrong che sembrava indirizzato inizialmente da Dale Coyne e aveva lo scorso inverno provato per Juncos. Le prospettive per il futuro sono poi ottime per un rinnovo a tempo pieno vista la già nota partenza di Palou a fine stagione in ottica McLaren (dopo la tentata rottura del contratto nel corso dell'estate, ndr) e un sempreverde Dixon che tuttavia è ormai arrivato alla soglia dei 43 anni.

Pubblicato da Marco Borgo, 04/12/2022