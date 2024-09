Marcus Armstrong passa al team Meyer Shank, Ganassi riduce le vetture

ARMSTRONG LASCIA GANASSI Con la conclusione della stagione 2024 di Indycar si conclude la permanenza di Marcus Armstrong al team di Chip Ganassi. Il neozelandese dal 2025 passerà alla squadra di Michael Shank dove affiancherà Felix Rosenqvist, fresco di conferma. Poco brillante l'esperienza dell'ex del vivaio Ferrari nel top team americano nelle due annate appena disputate. Armstrong non sarà il solo a lasciare Ganassi ma dovrebbe uscire anche Linus Lundqvist dopo appena una stagione.

GANASSI RIDUCE LE MONOPOSTO L'introduzione del nuovo 'Charter Program' voluto dallo staff di Penske che organizza il campionato, che andrà a limitare a tre il numero di monoposto che ogni team potrà schierare, ha inevitabilmente impattato sulla squadra di Ganassi che deve rinunciare a due vetture dopo aver rimpinguato il programma dopo alcune stagioni di ristrettezze. Kyffin Sympson dovrebbe salire sulla monoposto di Lundvist mentre rimangono anche i top driver Scott Dixon ed Alex Palou.

LEADER CIRCLE Rimane in vigore il 'Leader Circle', criterio che assegna premi in denaro anche fino oltre un milione di dollari per ciascuna vettura che si classifica nelle prime 22 posizioni nella classifica finale. Leader Circle e Charter Program serviranno a garantire maggiore equità e distribuzione dei dividendi molto utili ai team. L'ingresso di Prema aveva portato le vetture previste per il 2025 ad un totale di 29 e si ipotizzava potesse tornare quindi in vigore l'eliminazione di due monoposto per rientrare nel limite di 27 ammesso nei circuiti del calendario ad eccezione di Indianapolis.

MERCATO PILOTI E TECNICI Le prime conferme e le nuove mosse di mercato stanno creando un effetto domino in ottica 2025 nel paddock della serie americana. Prema si dice abbia fatto acquisti presso Ganassi dei tecnici uscenti dopo che quest'ultimo - nonostante l'istituzione di un programma nella serie minore Indy NXT - sia in esubero di personale dopo la perdita del programma Cadillac nel WEC. David Malukas, una volta rientrato dall'infortunio, ha trovato posto al team Shank, ma ora dovrebbe partire in direzione del team Foyt essendo il suo sedile stato occupato proprio da Armstrong.

Pubblicato da Marco Borgo, 19/09/2024