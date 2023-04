Long Beach: il giovane Kirkwood brilla in qualifica

KIRKWOOD A SORPRESA Nel terzo round stagionale dell'Indycar a proporsi davanti a tutti al via della gara sulle strade di Long Beach è il giovane Kyle Kirkwood. Il pilota con meno esperienza di casa Andretti Autosport ha rimediato ad un avvio di campionato particolarmente difficile strappando la pole position nella seconda gara su circuito cittadino dopo St. Petersburg. Kirkwood ha preceduto Marcus Ericsson che gli scatterà così affianco mentre il compagno Romain Grosjean lo seguirà assieme ad Alex Palou. Terza fila per Scott Dixon e Pato O'Ward.

O'WARD A SECCO Dopo aver dettato il ritmo nelle prove libere, il leader attuale della classifica generale non si è riconfermato in qualifica avendo esaurito il carburante per effettuare un utimo tentativo. Tra gli esclusi nella seconda eliminatoria troviamo Colton Herta, Josef Newgarden e Scott McLaughlin. Unico botta contro le gomme quella di Marcus Armstrong che così ha incassato l'ultima posizione della seconda eliminatoria (la dodicesima, ndr). Non hanno passato la prima fase Will Power, Simon Pagenaud e Helio Castroneves. Week end in salita per Callum Ilott, a muro nelle libere propiziato dal distaccamento di un cordolo. La corsa scatterà questa sera alle ore 21.35. Diretta su Sky Sport.

Long Beach, Qualifica

Fast Six

1. Kyle Kirkwood - Andretti Autosport - 1'06.288

2. Marcus Ericsson - Team Ganassi - 1'06.325

3. Romain Grosjean - Andretti Autosport - 1'06.535

4. Alex Palou - Team Ganassi - 1'06.555

5. Scott Dixon - Team Ganassi - 1'06.573

6. Pato O’Ward - Schmidt/McLaren - 1'06.604

Q2

7. Colton Herta - Andretti Autosport - 1'06.643

8. Josef Newgarden - Team Penske - 1'06.645

9. Scott McLaughlin - Team Penske - 1'06.725

10. Felix Rosenqvist - Schmidt/McLaren - 1'06.732

11. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 1'07.105

12. Marcus Armstrong - Team Ganassi - 1'09.784

Q1

13. Will Power - Team Penske - 1'07.268

14. Simon Pagenaud - Michael Shank Racing - 1'06.801

15. Jack Harvey - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1'07.315

16. Helio Castroneves - Michael Shank Racing - 1'06.939

17. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1'07.396

18. Santino Ferrucci - Team Foyt - 1'06.952

19. Rinus VeeKay - Team Carpenter - 1'07.880

20. Devlin DeFrancesco - Andretti Autosport - 1'07.029

21. Sting Ray Robb - Dale Coyne Racing - 1'07.911

22. Callum Ilott - Juncos Racing - 1'07.049

23. Benjamin Pedersen - Team Foyt - 1'08.297

24. Graham Rahal - Rahal/Letterann/Lanigan - 1'07.091

25. David Malukas - Dale Coyne Racing - 1'06.570

26. Agustin Canapino - Juncos Racing - 1'076596

27. Conor Daly - Team Carpenter - 1'07.699

Pubblicato da Marco Borgo, 16/04/2023