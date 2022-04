Long Beach, gara: Herta KO, vince Newgarden

BIS NEWGARDEN Nel terzo round stagionale dell'Indycar series sulle strade di Long Beach è Josef Newgarden ad imporsi, il vincitore dello scorso round di Dallas. Il pilota Penske partiva molto avanti e ha ingaggiato la battaglia con Colton Herta ed Alex Palou. Il primo, però, è stato anch'egli vittima di una corsa contraddistinta da molte toccate contro i muretti e conseguenti ritiri. Per il pilota di Andretti una pole position vanificata. Newgarden ha quindi avuto la meglio sul campione in carica Palou mentre tra i due si è inserito Romain Grosjean.

GROSJEAN 4° PODIO Molto positiva la corsa dell'ex F1 che ha guadagnato in prestazione passando al team Andretti. Grosjean ha concluso a poco più di un secondo dal vincitore. Giù dal podio Will Power, seguito da Pato O'Ward. Coinvolto in una toccata Scott Dixon quando Marcus Ericsson si è girato davanti a sé. Gara storta anche per Alexander Rossi, finito in testacoda. Molto indietro Scott McLaughlin, vincitore della prova di apertura di St Petersburg e che dopo il doppio successo di Newgarden deve ora cedere la prima posizione in classifica. Il neozelandese è incappato in un errore maldestro girandosi al tornantino.

Long Beach, Gara

Pos. Pilota Team Gap 1 Josef Newgarden Team Penske 85 giri 2 Romain Grosjean Andretti Autosport 1.287 3 Alex Palou Chip Ganassi Racing 1.759 4 Will Power Team Penske 2.965 5 Pato O' Ward Schmidt/McLaren 3.712 6 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 5.061 7 Graham Rahal Rahal/Lettermann 5.393 8 Alexander Rossi Andretti Autosport 7.308 9 Helio Castroneves Michael Shank Racing 8.952 10 Kyle Kirkwood AJ Foyt Racing 12.863 11 Felix Rosenqvist Schmidt/McLaren 14.293 12 Conor Daly Ed Carpenter racing 15.218 13 Rinus Veekay Ed Carpenter racing 16.246 14 Scott McLaughlin Team Penske 17.929 15 Jack Harvey Michael Shank Racing 18.781 16 Tatiana Calderon AJ Foyt Racing 1 giro 17 Takuma Sato Dale Coyne Racing 2 giri 18 Christian Lundgaard Rahal/Lettermann 2 giri 19 Simon Pagenaud Michael Shank Racing 4 giri Ritirati Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing 12 giri David Malukas Dale Coyne Racing 13 giri Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 19 giri Colton Herta Andretti Autosport 30 giri Callum Ilott Juncos Racing 30 giri Devlin DeFrancesco Andretti Autosport 50 giri Dalton Kellett AJ Foyt Racing 80 giri

Pubblicato da Marco Borgo, 11/04/2022