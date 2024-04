Long Beach, Gara: Dixon torna al successo

DIXON VINCE ANCORA Al secondo appuntamento ufficiale dell'Indycar Series, il terzo se contiamo lo scorso round di Thermal club, sulle strade di Long Beach è tornato al successo Scott Dixon. L'inossidabile pilota di riferimento di casa Ganassi è riuscito a fare sua una gara insidiosa tra i muretti californiani. Il neozelandese è emerso nel finale precedendo sul traguardo Colton Herta ed Alex Palou.

ROSENQVIST IN POLE A scattare davanti a tutti era stato lo svedese Felix Rosenqvist, pilota che ha regalato la prima pole position al Meyer Shank Racing dopo sole due gare. Già alla prima curva, però, Will Power è riuscito ad infilarlo e a passare al comando della corsa mentre Josef Newgarden alle spalle attendeva la sua occasione. Cominciava la sua risalita invece Scott Dixon.

PENALITA' O'WARD Gara subito compromessa per Pato O'Ward che ha tamponato la vettura del proprio compagno di squadra rimediando una penalità. Non stava andando meglio ad Alexander Rossi, fermatosi dopo pochi giri ai box per un cambio gomme fuori programma. La prima neutralizzazione è giunta quando Christian Rasmussen ha colpito le barriere al giro 14 coinvolgendo Jack Harvey.

NEWGARDEN CI PROVA La fase centrale di gara aveva visto alternarsi al comando Newgarden e Dixon, ma quest'ultimo è riuscito a stare davanti sul finale mentre il rivale ha dovuto fronteggiare l'ingresso dell'antistallo dopo una tamponata di Colton Herta che ha aperto la strada anche a Palou. Buono l'esordio del campione F2 Theo Pourchaire, lontano dai guai sia in qualifica che in gara dove ha concluso all'undicesimo posto sostituendo David Malukas sulla McLaren.

Long Beach, Gara

1. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 85 giri

2. Colton Herta - Andretti Global - 0.980

3. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 1.766

4. Josef Newgarden - Team Penske - 3.974

5. Marcus Ericsson - Andretti Global - 4.377

6. Will Power - Team Penske - 15.764

7. Kyle Kirkwood - Andretti Global - 16.179

8. Romain Grosjean - Juncos Racing - 18.043

9. Felix Rosenqvist - Meyer Shank Racing - 18.816

10. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 32.092

11. Theo Pourchaire - Schmidt/McLaren - 33.441

12. Marcus Armstrong - Chip Ganassi Racing - 40.821

13. Linus Lundqvist - Chip Ganassi Racing - 42.000

14. Rinus Veekay - Ed Carpenter Racing - 44.433

15. Agustin Canapino - Juncos Racing - 51.316

16. Pato O'Ward - Schmidt/McLaren - 52.996

17. Graham Rahal - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1'02.519

18. Sting Ray Robb - AJ Foyt Racing - 1'05.589

19. Kyffin Simpson - Chip Ganassi Racing - 1 giro

20. Nolan Siegel - Dale coyne Racing - 1 giro

21. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 1 giro

22. Tom Blomqvist - Meyer Shank racing - 1 giro

23. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1 giro

24. Pietro Fittipaldi - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1 giro

25. Jack Harvey - Dale Coyne Racing - 2 giri

Ritirati

72° giro - Scott McLaughlin - Team Penske

14° giro - Christian Rasmussen - Ed Carpenter Racing

Pubblicato da Marco Borgo, 22/04/2024