CADILLAC vs ACURA Sembra delinearsi una battaglia tra Acura e Cadillac nella classe regina dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship ad un solo round dal termine della serie americana. Sulle strade di Long Beach domenica a fare la voce grossa è stata la Dallara del team Action Express che ha arpionato il terzo successo negli ultimi quattro round se si esclude Lime Rock dove hanno gareggiato solamente le GT. Felipe Nasr e Pipo Derani hanno ormai raggiunto i capoclassifica del Wayne Taylor Racing e il finale di stagione si preannuncia esaltante. Filipe Albuquerque e Ricky Taylor rimangono ancora al comando della classifica generale ma in gara hanno chiuso in quarta posizione. Alle spalle dei battistrada si sono issati Renger Van der Zande e Kevin Magnussen con la Cadillac di Chip Ganassi dopo che Magnussen jr ha colpito le barriere finendo fuori dalla lotta per la vittoria. Terza posizione per Tristan Vautier e Loic Duval con la vettura gemella del JDC-Miller.

lamborghini paul miller racing

PRIMO CENTRO LAMBORGHINI Nella classe GT Le Mans la battaglia - come succede da diverse gare - si è ridotta tra le due Corvette. Tommy Milner e Nick Tandy hanno sopravanzato i compagni Antonio Garcia e Jordan Taylor andando a cogliere la seconda vittoria consecutiva mentre staccata di un giro ha chiuso la Porsche 911 del Weathertech racing. In classe GT3 primo centro stagionale per la Lamborghini Huracan del Paul Miller Racing che ha tenuto dietro di sé la 911 del Pfaff Racing guidata da Laurens Vanthoor e Zach Robichon negando così ai due il terzo successo di fila. Con la vittoria dopo essere partiti dalla pole, Madison Snow e Bryan Sellers si avvicinano al duo Pfaff che comanda ora la classifica di categoria dopo le disavventure del team Turner che l'hanno relegata nelle retrovie. Gradino basso del podio per la seconda Porsche schierata dal team Wright.

Long Beach, Gara (top five di classe)

Pos. Classe Equipaggio Auto/Team Gap 1 DPi Derani/Nasr Dallara/Cadillac Team Action Express 78 giri 2 DPi Van Der Zande/Magnussen Dallara/Cadillac Team Ganassi 10.952 3 DPi Vautier/Duval Dallara/Cadillac Team JDC-Miller 15.869 4 DPi Taylor/Albuquerque Oreca/Acura Team Wayne Taylor 50.566 5 DPi Jarvis/Tincknell Riley/Mazda Team Multimatic 1'13.185 6 GT Le Mans Milner/Tandy Corvette C8R Team Pratt&Miller 3 giri 7 GT Le Mans Garcia/Taylor Corvette C8R Team Pratt&Miller 3 giri 8 GT Le Mans MacNeil/Jaminet Porsche 911 RSR Team Weathertech 4 giri 9 GT Daytona Sellers/Snow Lamborghini Huracan Team Paul Miller 5 giri 10 GT Daytona Robichon/Vanthoor Porsche 911 GT3-R Team Pfaff 5 giri 11 GT Daytona Hindman/Long Porsche 911 GT3-R Team Wright 5 giri 12 GT Daytona Telitz/Hawksworth Lexus RCF Team Vasser Sullivan 5 giri 13 GT Daytona Heistand/Westphal Audi R8 Team Peregrine 5 giri

Pubblicato da Marco Borgo, 28/09/2021