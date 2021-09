TRE VOLTE INDY L'Indycar series ha presentato il calendario per la stagione 2022 in occasione del round di Laguna Seca, penultima tappa della stagione in corso. Molti gli spunti di interesse a partire dall'apertura stagionale di St. Petersburg che si disputerà addirittura nel mese di febbraio. L'anticipo di un paio di settimane della prova inaugurale vedrà tutta la stagione anticipata con la conclusione, come è ormai tradizione, ad inizio settembre. La rientrante Long Beach, quest'anno finale di stagione, tornerà dal 2022 ad occupare il terzo slot in calendario dopo la prova anticipata in Texas. Parlando quindi di ovali saranno quattro le tappe su circuito ovale per un totale di cinque gare. Saranno due infatti le corse nel solo week end in Iowa in piena estate. Invariato il format di Indianapolis dove l'Indy GP precederà la classica 500 miglia prima di ritornare verso fine luglio per una seconda gara sul circuito interno. Torna lo stradale di Toronto complice l'annullamento di una doppia gara sul singolo week end.

Calendario Indycar 2022

27-feb St. Petersburg Stradale 20-mar Texas Ovale 10-apr Long beach Stradale 01-mag Barber Permanente 14-mag Indy Road Permanente 29-mag Indy 500 Ovale 05-giu Detroit Stradale 12-giu Road America Permanente 03-lug Mid-Ohio Permanente 17-lug Toronto Stradale 24-lug Iowa x2 Ovale 30-lug Indy Road Permanente 07-ago Nashville Stradale 20-ago Madison Ovale 04-set Portland Permanente 11-set Laguna Seca Permanente

Pubblicato da Marco Borgo, 20/09/2021