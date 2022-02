L'ex Formula 1 Charles Pic rileva il team DAMS

NUOVO CORSO Il team francese DAMS guarda al futuro e ha annunciato oggi l'accordo tra la proprietà e l'ex pilota Charles Pic che rileverà la compagine francese a partire da questa stagione. Squadra con alle spalle una trentennale esperienza nel motorsport, ed un palmares di sedici campionati vinti e 168 vittorie conquistate, la realtà basata nei pressi di Le Mans è una dei grandi protagonisti del motorsport internazionale avendo partecipato ai campionati per monoposto, e a ruote coperte, più importanti e prestigiosi. Nel 2019 la prematura scomparsa di Jean-Paul Driot aveva visto i figli di quest'ultimo (sotto) subentrare nella gestione del team.

olivier e gregory driot

FUTURO ASSICURATO Le voci di un impegno da team principal di Charles Pic era stato vociferato nei mesi scorsi. Le famiglie Driot e Pic sono legate da un'amicizia che perdura da molti anni. Nel 2012 il fratello minore di Charles, Arthur, gareggiò in Formula Renault 3.5 con la squadra francese. Dopo una breve esperienza in Formula 1 con Marussia e Caterham tra 2012 e 2013, Charles Pic ha continuato la sua presenza in Formula 1 da tester e riserva Lotus nel 2014. Precedentemente aveva sempre concluso entro i primi cinque le formule minori (Formula 3, Renault 3.5 e Eurocup 2.0) a cui aveva partecipato nel suo percorso verso la Formula 1. Nessun cambio al vertice con la riconferma di Francois Sicard nel ruolo di team principal e di Remi Decorzent quale capo degli ingegneri. Per la stagione 2022 di Formula 2 sono stati già scelti ed annunciati i piloti Roy Nissany e Ayumu Iwasa.

jean paul driot

Pubblicato da Marco Borgo, 17/02/2022