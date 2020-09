TOYOTA LEADER INCONTRASTATA Dopo la prima giornata - neanche conclusa - di attività in pista sul circuito di Le Mans è la Toyota a dettare il ritmo. Il marchio giapponese ha vita facile sulla pista francese dove dopodomani si correrà la celebre 24 ore. Dopo due sessioni di prove libere (una terza verrà disputata in serata) ed una pre-qualifica a decidere chi si giocherà domani la pole position per ogni classe di vetture appare chiaro che Toyota difficilmente potrà essere impensierita in gara. Le uniche vetture ibride della classe LMP1 hanno comandato con Kamui Kobayashi a fermare i cronometri sul tempo limite di 3'17.089. Meno di tre decimi più lento il connazionale Kazuki Nakajima che ha piazzato in seconda posizione la seconda TS050. Se le vetture nipponiche entrano senza sforzo nell'Hyperpole di domani, sessione che vedrà le sei vetture più veloci di ogni classe tornare in pista per tentare di migliorarsi, per gli altri non è stato così difficile. Tra le due Rebellion, quattro secondi più lente delle rivali ufficiali, si è inserita la macchina del ByKolles.

TEAM NEDERLAND DAVANTI IN LMP2 Discorso diverso nella classe LMP2 dove per stare tra i primi sei di classe e non vedersi già assegnata la posizione in griglia per sabato, è stato necessario sgomitare. Il Team Nederland ha messo in macchina Nyck De Dries, che ha comandato con il miglior tempo di 3'26.648. A seguire i team Jackie Chan, United Autosport, G-Drive. Fa fatica l'italiana Cetilar Racing, unica con telaio Dallara. Problemi invece in casa IDEC Sport dove entrambe le vetture sono finite contro le barriere, quella di Paul Lafargue in maniera piuttosto violenta.

ASTON COMANDA IN GT Entrambe le classi GT hanno visto le Aston Martin in forma smagliante. In classe GTe-Pro, dove tutti e sei i team iscritti al mondiale endurance si sono guadagnati l'accesso all'Hyperpole di domani, troviamo davanti a tutti le due vetture del Prodrive seguite a ruota dalle Ferrari 488 di AF Corse. Quinta e sesta posizione per le due Porsche che hanno estromesso dalla sessione di domani le due Ferrari 'americane' di Weathertech e Risi competizioni. Copione invariato in GTE-Am dove Prodrive e TF Sport hanno dettato il passo. Emergono al top gli italiani inviati da Porsche Riccardo Pera e Matteo Cairoli mentre la svizzera Luzich Racing prova a inserisi tra i big.

Le Mans, Pre-Qualifica (top 6 di classe)