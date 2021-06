SUBITO IN PISTA Archiviato il week end di Montecarlo al seguito della Formula 1, il piccolo paddock della Formula Regional European by Alpine ha fatto tappa lo scorso fine settimana sul circuito di Le Castellet dove si è accompagnata ai campionati GT di SRO. Gregoire Saucy avrebbe fatto nuovamente man bassa, come a Barcellona dopo il clamoroso doppio zero monegasco, ma lo svizzero è stato squalificato da gara 1 per un'irregolarità tecnica. Al capoclassifica è rimasto quindi solo il successo della seconda corsa che lo mantiene tuttavia al comando della graduatoria generale.

VITTORIA A DAVID Dopo la squalifica post-gara, la vittoria della prima frazione è stata assegnata a Hadrien David, pilota dell'R-ace GP che ha seguito per tutti i giri di gara il rivale. Subito dietro Michael Belov che guadagna anch'egli una posizione mentre il buon Gabriele Minì ritrova la via del podio con il terzo posto. Il pilota ART è il primo italiano al traguardo. Quarto Zane Maloney, in entrambe le manche a ridosso del podio.

RISCATTO DI SAUCY Incassata la penalizzazione, Saucy ha risposto la domenica mattina siglando la pole che lo ha rimesso davanti a tutti nella corsa conclusiva. Insidato da Minì alla prima staccata, lo svizzero non ha ceduto mentre l'italiano ha dopo poco accusato noie tecniche che lo hanno fatto retrocedere. Sul podio si sono inseriti quindi Michael Belov, nuovamente, e William Alatalo. Il pilota del team Arden è stato l'unico esponente della squadra inglese nella top ten dopo che nella corsa del sabato il compagno Alex Quinn aveva chiuso in sesta posizione.

Le Castellet, Gara 1 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Hadrien David R-ace GP 14 giri 2 Michael Belov JD Motorsport 0.741 3 Gabriele Minì ART GP 1.157 4 Zane Maloney R-ace GP 2.018 5 Patrick Pasma KIC Motorsport 2.556 6 Alex Quinn Arden 2.835 7 Kas Haverkort MP Motorsport 3.809 8 Thomas Ten Brinke ART GP 4.478 9 William Alatalo Arden 6.140 10 Dino Beganovic Prema Racing 6.605

Le Castellet, Gara 2 (top ten)