Le Castellet: Iron Lynx firma la doppietta Ferrari

DOPPIETTA IRON LYNX La terza tappa stagionale dell'Endurance cup del GT World Challenge Europe ha visto l'italiana Iron Lynx mettere a segno una pesante doppietta con i colori della Ferrari nella 1000km di Le Castellet. La gara andata in scena ieri sera sul circuito del sud della Francia con partenza alle ore 18 (per permettere a molti piloti di essere oggi in pista a Le Mans per il Test Day, ndr) ha visto sul traguardo delle sei ore imporsi la 488 GT3 di Antonio Fuoco, Daniel Serra e Davide Rigon. Il trio di piloti ufficiali ha mostrato i muscoli al pari dei compagni Nicklas Nielsen, James Calado e Miguel Molina che con un sorpasso impegnativo sono saliti in seconda posizione.

TERZO MARCIELLO Sempre nelle posizioni che contano l'italiano Raffaele Marciello. Il pilota Mercedes ha visto preclusa la possibilità di salire sul secondo gradino del podio quando la Ferrari dell'IronLynx si è infilata sul compagno Jules Gounon non senza una toccatina. Marciello, Gounon e Daniel Juncadella concludono così tallonando la 488 ma in terza posizione. Problemi per gli equipaggi di riferimento di Audi e Lamborghini, andati incontro a diverse forature che ne hanno compromesso la gara rimediando inoltre delle penalità. Giù dal podio ha terminato la nuova BMW M4 gestita dal team ROWE mentre alle loro spalle Valentino Rossi ottiene un buon piazzamento - primo per la casa dei quattro anelli - assieme a Nico Muller e Frederic Vervisch. Sesto Mirko Bortolotti che con Jack Aitken ha visto il compagno Albert Costa rimediare una foratura e danneggiare parte della vettura. Nella top ten anche Tommaso Mosca sull'AMG Akkodis in ottava posizione.

1000km Le Castellet, Gara (top 10)

1 Serra/Rigon/Fuoco Ferrari 488 Team IronLynx 176 giri 2 Nielsen/Calado/Molina Ferrari 488 Team IronLynx 7.829 3 Marciello/Juncadella/Gounon Mercedes AMG Team Akkodis 8.668 4 Harper/Verhagen/Hesse BMW M4 Team ROWE 22.100 5 Vervisch/Muller/Rossi Audi R8 Team WRT 23.439 6 Bortolotti/Aitken/Costa Lamborghini Huracan Team Frey 44.847 7 Al Zubair/Jefferies/Schiller Mercedes AMG Team HRT 54.066 8 Stevenson/Drouet/Mosca Mercedes AMG Team Akkodis 1 giro 9 Millroy/Iribe/Schandorff McLaren 720S Team Inception 1 giro 10 Puhakka/Winkelhock/Marschall Audi R8 Team Attempto 1 giro

Pubblicato da Marco Borgo, 05/06/2022