CHE RIBALTONE LECLERC Davvero l'epilogo che non ti aspetti il risultato di gara 2 della Formula 3 per Arthur Leclerc. Il monegasco, in forza al team Prema, aveva recuperato nella gara del mattino dall'ultima posizione - a causa di problemi tecnici che lo hanno fermato in qualifica - fino alla dodicesima. Questa gli è valsa poi la pole position per la seconda corsa con la griglia di partenza dettata dall'inversione dei primi dodici arrivati della prima manche. Leclerc ha mantenuto saldamente la testa della corsa cogliendo la prima vittoria e tanti punti dopo un'avvio di campionato non esaltante.

DOMINIO PREMA SFIORATO Poteva essere una comoda tripletta per la Prema, con la squadra italiana che avrebbe monopolizzato il podio se Victor Martins non ci avesse messo lo zampino. Idolo locale, nonché pilota Alpine, il francese sulla pista di Le Castellet ha messo a segno nuovamente una progressione che dall'undicesimo posto (secondo questa mattina, ndr) lo ha visto finire in terza posizione dietro al capoclassifica Dennis Hauger che consolida il suo primato.

CALDWELL GIU' DAL PODIO Scende in quarta posizione Olli Caldwell che ha tenuto a bada Jack Doohan alle sue spalle. Più indietro Clement Novalak, nella top ten anche nella gara del mattino, e il vincitore Alexander Smolyar, da dodicesimo a settimo. Ai margini della top ten Calan Williams, Ayumu Iwasa e Frederik Vesti. Tredicesimo e quindicesimo i due italiani Matteo Nannini e Lorenzo Colombo.

Le Castellet, Gara 2 (top ten)