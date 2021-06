ANCORA UN SUCCESSO PER GPX Continua la striscia positiva per GPX Racing: la squadra araba, dopo aver benfigurato nell'Asian Le Mans Series quest'inverno (e aver ottenuto un invito a Le Mans che sembra però non intenzionata ad onorare) è rimasta nelle competizioni GT3 e nella 1000km di Le Castellet ha regalato il secondo successo alla Porsche nella seconda tappa della serie endurance del GT World Challenge Europe.

SORPASSO SU LAMBORGHINI Dopo che la Lamboghini di Marco Mapelli, Andrea Caldarelli e Mirko Bortolotti aveva spadroneggiato per oltre cinque ore di gara, sul finale la 911 di Matt Campbell, Earl Bamber e Mathieu Jaminet si è fatta sotto, avendo la meglio sui rivali a quaranta minuti dalla bandiera a scacchi. poco più di sei secondi il distacco degli inseguitori sul traguardo della gara di 6 ore, secondo appuntamento dopo l'apertura stagionale: la 3h di Monza. I tre sono finiti alle spalle anche dell'Audi R8 di Dries Vanthoor, Charlie Weerts e Kelvin Van der Linde nell'ultima tornata di gara.

FERRARI PENALIZZATA A seguire i battistrada era stata tuttavia la 488 dell'Iron Lynx di Callum Ilott, Antonio Fuoco e Davide Rigon, ma un'infrazione al pit stop è costata una penalità che ha relegato la vettura italiana in quinta posizione, dietro alla vettura gemella che la squadra emiliana schiera per il campione uscente Alessandro Pierguidi, affiancato nuovamente da Nicklas Nielsen e Come Ledogar.

ITALIANI DA TOP TEN Detto di Bortolotti, Mapelli e Caldarelli che sono saliti sul podio, seguiti dalla 488 di Pierguidi, a sua volta davanti a Fuoco e Rigon, anche altri piloti tricolori hanno ben figurato. Raffaele Marciello ha chiuso in sesta posizione con la Mercedes ufficiale del team AKKA, mentre alle sue spalle ha finito la vettura dell'italiana Dinamic che aveva trionfato a Monza con Matteo Cairoli.

