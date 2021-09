GUERRA DI STRATEGIA Si è disputata sulla pista mozzafiato di Laguna Seca, in California, la nona tappa stagionale dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship. Ad imporsi sul tracciato di Monterey sono stati Filipe Albuquerque e Ricky Taylor con l'Acura del team di Wayne Taylor. I due sono riusciti a far funzionare al meglio una strategia a tre soste nell'arco delle due ore e quaranta minuti di gara sopravanzando la vettura gemella del team Meyer-Shank Racing di Dane Cameron e Olivier Pla. I due hanno optato per una gara su due soste e un passo conservativo nel finale che non ha pagato finendo addirittura fuori dal podio. In seconda posizione sono saliti Renger Van der Zande e Kevin Magnussen con la Dallara/Cadillac del team di Chip Ganassi mentre subito dietro Pipo Derani e Felipe Nasr hanno concluso il podio con la seconda vettura italo-americana dell'Action Express. Sole quatto LMP2 in pista con il team PR1/Mathiasen che si è fatto valere con Ben Keating e Mikkel Jensen relegando ad un giro di distacco gli inseguitori.

CORVETTE E PORSCHE A SEGNO Facile vittoria, la tanto attesa a Laguna Seca, per la Corvette che nella penuria di rivali in classe GT Le Mans si è imposta con le proprie due vetture sulla Porsche 911 del Weathertech Racing. Il successo è andato a Tommy Milner e Nick Tandy. In classe GT Daytona secondo successo consecutivo per il Pfaff Racing con Laurens Vanthoor e Zach Robichon. Nonostante a condurre sia stato per lo più il team Turner con la gialla BMW M6 affidata a Bill Auberlen e Robby Foley. Un pit stop problematico nel finale ha spianato la strada ai rivali con la squadra del New Hampshire che ha visto il traguardo solamente in quinta posizione di classe. Bene il Paul Miller Racing che ha portato la rossa Lamborghini Huracan in seconda posizione con Bryan Sellers e Madison Snow. Terzi Trent Hindman e Patrick Long con la 911 del team Wright.

Laguna Seca, Gara (top five di classe)

Pos. Classe Equipaggio Auto/Team Gap 1 DPi Taylor/Albuquerque Oreca/Acura Team Wayne Taylor 118 giri 2 DPi Van der Zande/Magnussen Dallara/Cadillac Team Ganassi 14.875 3 DPi Nasr/Derani Dallara/Cadillac Team Action Express 15.392 4 DPi Cameron/Pla Oreca/Acura Team Meyer-Shank 25.529 5 DPi Jarvis/Tincknell Riley/Mazda Team Multimatic 28.503 7 LMP2 Keating/Jensen Oreca/Gibson Team PR1/Mathiasen 2 giri 8 LMP2 Farano/Aubry Oreca/Gibson Team Tower 3 giri 9 LMP2 Thomas/Nunez Oreca/Gibson Team WIN Autosport 3 giri 10 LMP2 Merriman/Dalziel Oreca/Gibson Team Era Motorsport 3 giri 11 GT Le Mans Milner/Tandy Corvette C8R Team Pratt&Miller 6 giri 12 GT Le Mans Garcia/Taylor Corvette C8R Team Pratt&Miller 7 giri 13 GT Le Mans MacNeil/Campbell Porsche 911 RSR Team Weathertech 7 giri 14 GT Daytona Robichon/Vanthoor Porsche 911 GT3-R Team Pfaff 11 giri 15 GT Daytona Sellers/Snow Lamborghini Huracan Team Miller 11 giri 16 GT Daytona Hindman/Long Porsche 911 GT3-R Team Wright 11 giri 17 GT Daytona Auberlen/Foley BMW M6 Team Turner 11 giri