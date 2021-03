AVVIO CON LA F1 Cambia il calendario per la stagione 2021 della Formula Regional by Alpine. La serie cadetta doveva scattare a fine aprile dal circuito di Spa, ma una variazione delle ultime settimane ha spostato l'apertura stagionale sul circuito di Imola. L'occasione è ghiotta: accompagnare il grande circus della Formula 1 alla seconda gara dell'anno approfittando dello spazio lasciato libero dalle categorie di contorno, Formula 2 e Formula 3, in ques'occasione assenti. E' la seconda volta, dopo il 2020, che il grande circus della Formula 1 ritorna a gareggiare sul circuito emiliano.

TRE TAPPE CON LA F1 Il connubio con il circus non sarà tuttavia una novità. Erano infatti già previste due tappe assieme al mondiale che rimangono confermate: la seconda tappa di Barcellona e la terza di Montecarlo. Poi, la categoria minore che quest'anno vede la fusione della storica Eurocup Renault 2.0 con la nuova Formula Regional lanciata da AciSport, prenderà altre strade e si accompagnerà ad altri campionati, per lo più GT. La tappa di Spa non sarà persa ma recuperata a metà stagione. Finale in terra italiana all'interno dei week end AciSport al Mugello e a Monza.

Calendario aggiornato Formula Regional by Alpine

18 aprile - Imola

9 maggio - Barcellona

23 maggio - Montecarlo

30 maggio - Le Castellet

20 giugno - Zandvoort

25 luglio - Spa

8 agosto - Nurburgring

12 settembre - Spielberg

10 ottobre - Mugello

31 ottobre - Monza