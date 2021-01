KUBICA DEBUTTA IN LMP2 Si intensifica il programma di gare a ruote coperte per Robert Kubica. Il polacco, dopo essere stato al team ByKolles nella travagliata (per il team tedesco) stagione 2017 in cui non salì mai sulla LMP1, approdò lo scorso anno da pilota a tempo pieno in DTM per BMW, impegno che ha affiancato al ruolo di tester e riserva per Alfa Romeo in Formula 1. Nel frattempo disputò la stagione 2019 nel grande circus con la Williams. Ora Kubica prenderà il via della 24 ore di Daytona salendo per la prima volta su una LMP2.

PRESENZA-SPOT A DAYTONA La vettura che guiderà Kubica sarà quella del team danese High Class Racing. La squadra che ha militato nell'European Le Mans Series ha da poco fatto il salto nel mondiale endurance dove ha disputato il primo campionato nella lunga stagione 2019/20 protrattasi a causa del Coronavirus. Ora la squadra si ripresenterà al via di quella che ritornerà ad essere una stagione estiva della serie, ma con il via a metà marzo da Sebring la squadra ha colto la palla al balzo per gareggiare nella tappa che apre la stagione del campionato nord-americano tra un paio di settimane ottimizzando così anche le spese di trasporto di mezzi e vettura.

EQUIPAGGIO A QUATTRO Diversamente dal WEC, a Daytona sono ammessi quattro piloti per ogni singola vettura. Ad affiancare Kubica saranno dunque i due piloti da diverse stagioni impegnati a tempo pieno con High Class, Dennis Andersen e Anders Fjordbach, a cui si aggiunge Ferdinand Habsburg. L'austriaco, anch'egli pilota di DTM, ha già gareggiato a Daytona lo scorso anno. La squadra danese concentrerà poi i propri sforzi nel WEC dove schiererà Andersen e Fjordbach, ma questa volta affiancati dall'ex ufficiale Corvette Jan Magnussen.