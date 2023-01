Iron Lynx presenta gli equipaggi per Daytona

Debutto in veste Lamborghini per Grosjean al fianco di Bortolotti e Caldarelli

FORMAZIONE LAMBORGHINI L'italiana Iron Lynx ha presentato le formazioni per le sue tre vetture che schiererà al via della 24 ore di Daytona di fine mese. La tappa di apertura dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship vedrà il team italiano impegnato per la prima volta nei panni di team Lamborghini ufficiale dopo i trascorsi con Ferrari. La squadra emiliana sta preparandosi anche al programma LMDh che scenderà in pista nel 2024. Tre le nuovissime Huracan GT3 Evo 2 già spedite in America dalla compagine tricolore, tutte e tre comunque non iscritte all'intero campionato ma alla sola 'Michelin Endurance Cup' composta dalle quattro gare lunghe.

DEBUTTA GROSJEAN Sarà la prima gara ufficiale per Romain Grosjean da pilota Lamborghini. L'ex di Formula 1, impegnato parallelamente anche in Indycar con Andretti, farà il suo ritorno dopo molti anni nell'abitacolo di una vettura a ruote coperte (corse nel 2010 in FIA GT quando ricostruì la carriera dopo la prima fallimentare esperienza in F1 con Renault, ndr). Per lo svizzero sarà un anno di preparazione in ottica LMDh e per questo è stato affiancato sulla vettura nr. 63 ai piloti di riferimento di Sant'Agata - nonché collaudatori LMDh - Mirko Bortolotti e Andrea Caldarelli. A completare l'equipaggio in classe GTD-Pro vi sarà Jordan Pepper, buon semi-professionista che in coppia con Caldarelli vinse il GT World Challege America nel 2021.

QUATTRO IRON DAMES Il regolamento americano che concede un pilota in più per le gare di 24 ore vedrà ancora una volta le 'Iron Dames' gareggiare in quattro su un'unica vettura. Rimaste al seguito di Iron Lynx, Doriane Pin, Rahel Frey, Michelle Gatting e Sarah Bovy dopo il successo nella classe Gold alla 24 ore di Spa ci provano ora con la classica americana ma a bordo della Huracan nr. 83. Sarà invece iscritta solamente a Daytona la vettura nr. 19 che vedrà il co-titolare Claudio Schiavoni gareggiare al fianco di Raffaele Gianmaria, Franck Perera e Rolf Ineichen.

Pubblicato da Marco Borgo, 06/01/2023