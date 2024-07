Iowa, Gara 2: Power resiste a Palou, che volo Robb!

PENSKE 2 SU 2 Il team di Roger Penske ha dominato il week end in Iowa cogliendo il successo in gara 2 con Will Power a nemmeno 24 ore dalla vittoria di Scott McLaughlin nella prima corsa sul piccolo ovale di Newton. Il primo double header stagionale si è concluso con una gara molto composta e lineare ma sul finale vi è stato un brivido quando Sting-Ray Robb ha preso il volo colpendo la monoposto di Alexander Rossi che procedeva lento.

PILOTI ILLESI Dopo la gara frenetica del sabato, tutti sono stati più accorti e non si sono fatti tradire né dall'asfalto nuovo né dall'ibrido che ieri aveva preso alla sprovvista Alex Palou finito in testacoda per l'overboost di potenza. Forse per l'esaurimento della benzina, forse per un guasto meccanico, Alexander Rossi ha rallentato vistosamente all'inizio dell'ultimo giro. Il sopraggiungente Sting-Ray Robb non ha potuto evitarlo con la vettura che è decollata ricadendo a ruote all'aria. Nessuna conseguenza per l'americano così come per Kyle Kirkwood che è stato travolto da Ed Carpenter. Quest'ultimo è stato salvato dal Wind screen ma ha dovuto attendere l'aiuto dei commissari per liberarsi dalla ruota di Carpenter che gli impediva l'uscita dalla monoposto.

POWER RISALE Consolida la terza posizione in classifica generale QWill Power con il successo maturato mantenendo a distanza nei giri finali Alex Palou mentre davanti a sé i doppiati non concedevano strada. Cruciale l'ultimo pit stop che ha mantenuto l'australiano davanti allo spagnolo che così ha concluso secondo e rimane al comando della classifica generale. Terzo McLaughlin che salva il salvabile dopo l'avvio dalla pole position. Problemi meccanici per Agustin Canapino e Felix Rosenqvist. Lo svedese ha abbandonato per rottura di una sospensione. Conor Daly ha corso in sostituzione di Jack Harvey, fermato da problemi al collo.

Iowa, Gara 2

1. Will Power - Team Penske - 250 giri

2. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 0.392

3. Scott McLaughlin - Team Penske - 2.365

4. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 2.532

5. Colton Herta - Andretti Global - 4.436

6. Pato O'Ward - Schmidt/McLaren - 4.679

7. Josef Newgarden - Team Penske - 4.859

8. Graham Rahal - Rahal/Lettermann/Lanigan - 18.056

9. Rinus Veekay - Ed Carpenter Racing - 18.765

10. Romain Grosjean - Juncos Racing - 20.481

11. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 20.831

12. Linus Lundqvist - Chip Ganassi Racing - 25.024

13. David Malukas - Meyer Shank Racing - 26.477

14. Nolan Siegel - Schmidt/McLaren - 28.130

15. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1 giro

16. Kyffin Simpson - Chip Ganassi Racing - 1 giro

17. Marcus Armstrong - Chip Ganassi Racing - 1 giro

18. Pietro Fittipaldi - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1 giro

19. Marcus Ericsson - Andretti Global - 1 giro

20. Katherine Legge - Dale Coyne Racing - 1 giro

21. Agustin Canapino - Juncos Racing - 28 giri

Ritirati

249° giro - Sting-Ray Robb

249° giro - Ed Carpenter

249° giro - Alexander Rossi

249° giro - Kyle Kirkwood

185° giro - Felix Rosenqvist

141° giro - Conor Daly

Pubblicato da Marco Borgo, 14/07/2024