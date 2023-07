Iowa, Gara 2: Newgarden fa il bis

Palou terzo limita l'ascesa del rivale in campionato

DOMINIO TOTALE Josef Newgarden non ha lasciato nulla agli avversari e ha dominato anche la seconda corsa del week end in Iowa. Sul piccolo ovale di Newton il pilota del team Penske aveva un passo davvero insostenibile e solo Will Power è riuscito a insidiarlo nel finale. Il poleman si è tuttavia dovuto arrendere al compagno di squadra che sta provando a dare una spallata al campionato e a ricciuffare la testa del campionato roa nelle mani di Alex Palou. .

DOPPIA DOPPPIETTA Festa grande in casa Penske che dopo la doppietta con Newgarden e McLaughlin al sabato ripete la festa alla domenica con Power alle spalle del vincitore. Contiene i danni Palou, l'alfiere di casa Ganassi, che comanda la classifica generale ma vede Newgarden avvicinarsi pericolosamente. Lo spagnolo ha chiuso al terzo posto sopravvivendo nella bagarre finale con Felix Rosenqvist e McLaughlin. Proprio lo svedese sembrava poter andare all'attacco del leader negli ultimi giri ma una caution ha congelato la bagarre. Sesto Scott Dixon, primo dei piloti doppiati, davanti a Colton Herta che porta Andretti in top ten. Oltre ad un paio di toccate innocue contro le barriere da segnalare il brivido causato da Sting Ray Robb ripartito con una ruota non fissata e che ha rotolato pericolosamente a centro pista.

Iowa, Gara 2 (top ten)

1. Josef Newgarden - Team Penske - 250 giri

2. Will Power - Team Penske - 0.705

3. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 2.686

4. Felix Rosenqvist - Schmidt/McLaren - 4.117

5. Scott McLaughlin - Team Penske - 7.891

6. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 1 giro

7. Colton Herta - Andretti Autosport - 1 giro

8. David Malukas - Dale Coyne Racing - 1 giro

9. Marcus Ericsson - Chip Ganassi Racing - 1 giro

10. Pato O’Ward - Schmidt/McLaren - 1 giro

Pubblicato da Marco Borgo, 24/07/2023