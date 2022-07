Iowa, Gara 1: Newgarden comanda la gara e accorcia in campionato

NEWGARDEN AVVICINA LA TESTA E' stata la giornata di Josef Newgarden ieri sul circuito dell'Iowa. Sul piccolo ovale alle porte di Newton, dove questa sera si tornerà a correre per la seconda gara di questo double-header, il pilota Penske ha comandato due terzi di gara imponendosi con un successo che lo porta ad una manciata di punti dalla testa della classifica generale. In una gara molto tirata e combattuta, e solo due uscite contro le barriere, l'alfiere di capitan Roger ha rifilato ben sei secondi a Pato O'Ward con una McLaren in netta crescita nel campionato americano. Ancor più lontano il compagno di box Will Power che si accontenta del gradino basso del podio dopo essersi assicurato le pole per entrambe le gare del week end. Quest'ultimo ha battagliato sul finale con Rinus Veekay riuscendo però a rimanervi davanti. Ultimo dei piloti a pieni giri è Scott Dixon, quinto.

PALOU IN DIFFICOLTA' Gara difficile per il campioncino in carica, Alex Palou, che non riesce ad agganciare la testa della classifica generale, ancora in mano a Marcus Ericsson ma braccato da Newgarden, e che sul finale di gara è andato in crisi di aderenza con le gomme ed è stato il primo dei piloti doppiati. Nel complesso team Ganassi da top ten ma poco competitivo con Ericsson che chiude ottavo dietro a Romain Grosjean. Poca competitività anche in casa Andretti dove, a parte lo svizzero, nessuno è riuscito a centrare la top ten. Bene invece il team Rahal con Graham Rahal e Christian Lundgaard ai margini dei primi dieci. Gara finita contro le protezioni per Ed Carpenter e Felix Rosenqvist. Testacoda innocuo per Jimmie Johnson. Questa sera alle 21 il secondo round, sempre in diretta su Sky.

Iowa, Gara 1

1 Josef Newgarden Team Penske 250 giri 2 Pato O'Ward Schmidt/McLaren 6.178 3 Will Power Team Penske 20.282 4 Rinus Veekay Ed Carpenter Racing 20.375 5 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 21.974 6 Alex Palou Chip Ganassi Racing 1 giro 7 Romain Grosjean Andretti Autosport 1 giro 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 1 giro 9 Graham Rahal Rahal/Lettermann/Lanigan 1 giro 10 Christian Lundgaard Rahal/Lettermann/Lanigan 1 giro 11 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing 1 giro 12 Callum Ilott Juncos Racing 1 giro 13 Alexander Rossi Andretti Autosport 1 giro 14 David Malukas Dale Coyne Racing 1 giro 15 Kyle Kirkwood AJ Foyt Racing 1 giro 16 Helio Castroneves Michael Shank Racing 1 giro 17 Devlin DeFrancesco Andretti Autosport 1 giro 18 Jack Harvey Rahal/Lettermann/Lanigan 1 giro 19 Conor Daly Ed Carpenter Racing 1 giro 20 Dalton Kellett AJ Foyt Racing 3 giri 21 Takuma Sato Dale Coyne Racing 5 giri 22 Scott McLaughlin Team Penske 6 giri 23 Simon Pagenaud Michael Shank Racing 6 giri 24 Colton Herta Andretti Autosport 8 giri Ritirati Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 90 giri Felix Rosenqvist Schmidt/McLaren 141 giri

Pubblicato da Marco Borgo, 24/07/2022