Iowa, Gara 1: McLaughlin batte O'Ward, fuori il leader Palou

MCLAUGHLIN PERFETTO Si è corsa nella notte italiana la prima delle due gare sul piccolo circuito ovale dell'Iowa. Tradizionale appuntamento di metà estate, il double-header alle porte di Newton ha visto Scott McLaughlin dominare una corsa a tratti frenetica nel tradizionale collocazione a ridosso del tramonto. Il pilota del team Penske è emerso in fretta comandando poi la gara che gli ha regalato il primo successo su pista ovale.

O'WARD SECONDO I contendendi per la vittoria sono stati il poleman Colton Herta, bravo a salvarsi da un 'traverso' che poteva costargli caro, e Pato O'Ward che ha chiuso alle spalle del vincitore. Il primo ha patito una strategia che nella seconda caution lo ha visto perdere moltissime posizioni mentre il pilota McLaren consolida la sua presenza nella parte alta della classifica finendo a pochi decimi dal vincitore dopo il successo dello scorso week end a Mid-Ohio.

A MURO PALOU Ha girato male per il capoclassifica la prima gara in Iowa. Lo spagnolo è finito a muro e non ha incassato punti. Sul podio dunque è salito Josef Newgarden a discapito di Scott Dixon, costretto ad una frenatona in ingresso pit lane. Finita contro le barriere anche la gara di Linus Lundqvist, Romain Grosjean, Ed Carpenter, Pietro Fittipaldi, David Malukas e Agustin Canapino. Frizzante la gara di Santino Ferrucci che con il coltello fra i denti ha guadagnato diverse posizioni. Questa sera alle ore 18.25 la diretta della seconda corsa su Sky Sport.

Iowa, Gara 1

1. Scott McLaughlin - Team Penske - 250 giri

2. Pato O'Ward - Schmidt/McLaren - 0.481

3. Josef Newgarden - Team Penske - 1.517

4. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 5.004

5. Rinus Veekay - Ed Carpenter Racing - 6.566

6. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 7.458

7. Kyle Kirkwood - Andretti Global - 8.420

8. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 9.343

9. Marcus Ericsson - Andretti Global - 10.377

10. Marcus Armstrong - Chip Ganassi Racing - 11.401

11. Colton Herta - Andretti Global - 11.811

12. Nolan Siegel - Schmidt/McLaren - 12.128

13. Felix Rosenqvist - Meyer Shank Racing - 12.465

14. Kyffin Simpson - Chip Ganassi Racing - 13.505

15. Sting-Ray Robb - AJ Foyt Racing - 14.024

16. Graham Rahal - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1 giro

17. Katherine Legge - Dale Coyne Racing - 1 giro

18. Will Power - Team Penske - 8 giri

19. Ed Carpenter - Ed Carpenter Racing - 21 giri

20. Pietro Fittipaldi - Rahal/Lettermann/Lanigan - 21 giri

Ritirati

210° giro - Linus Lundqvist

179° giro - Christian Lundgaard

176° giro - Alex Palou

49° giro - Romain Grosjean

29° giro - Jack Harvey

0 giri - Agustin Canapino

0 giri - David Malukas

Pubblicato da Marco Borgo, 14/07/2024