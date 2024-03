Indycar 2024: rivivi la '1 Million challenge' di Thermal Club

FORMAT ATIPICO La '1 Million Challenge' andata in scena domenica sera ha rappresentato la seconda tappa del campionato Indycar non valevole per l'assegnazione dei punti ma per l'attribuzione di un montepremi cospicuo. Da qui l'adozione di un format diverso con due eliminatorie confluite in una gara finale con i migliori sei di ciascuna batteria a giocarsi la vittoria.

Rivedi la seconda tappa stagionale dell'Indycar tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.