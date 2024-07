Indycar 2024: rivivi il GP di Toronto

PALOU RESTA LEADER Gara movimentata sul circuito di Toronto per l'Indycar Series che ha visto Alex Palou tenersi fuori dai guai per mantenere la testa della classifica generale mentre Andretti si ripropone al top dopo tanto tempo. Lo spagnolo ha approfittato dei disastri in casa Penske per incamerare punti.

Rivedi il GP di Toronto tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 24/07/2024